Модні сумки 2021: стилістка назвала трендові варіанти

Стилістка Катерина Полякова розповіла, які сумки будуть найбільш популярними в 2021 році. За її словами, основним трендом залишається мінімалізм, чіткість форм і ліній, а також допустимі цікаві деталі і нескладний декор.

Відповідний пост експертка опублікувала на сторінці в Instagram. Якщо ви хочете додати у свій сумочний гардероб щось свіже, придивіться до подібних моделей і деталей.

Мінімалізм

Лаконічні сумки з чіткою геометрією залишаються на піку популярності. Цікаві невеликі деталі на кшталт вузликів додають родзинку.

Мінімалізм на сумках Instagram Катерини Полякової

Драпірування

Активне драпірування або кілька акуратних складок на сумці зараз дуже актуальні. Ручка може бути як простою, так і теж у складку.

Драпірування на сумках Instagram Катерини Полякової

Хобо

Актуальні хобо і жорсткої форми, і м'якшої. Розмір варіюється від зовсім невеликого до значного. Шкіра гладка або з фактурою.

Хобо Instagram Катерини Полякової

Ланцюги

Ланцюги на сумках з металу, пластику будуть мати дуже красивий вигляд. Обирайте тонкі або масивні варіанти. Вони давно в тренді і не втрачають своєї актуальності на сьогоднішній день.

Ланцюги на сумках Instagram Катерини Полякової

Багет

Сумки форми багет також продовжують бути дуже популярними. З'являються нові незвичайні форми і зберігається естетика 90-х.

Багет Instagram Катерини Полякової

Бахрома

Бахрома зараз зустрічається мало не скрізь, на сумках зокрема. Це може бути як сумка зі шкіри, так і плетена річ (і не тільки влітку).

Бахрома Instagram Катерини Полякової

Об'єм

М'які об'ємні сумки з нейлону, хутряні, шкіряні за рахунок своєї зручності продовжують залишатися в трендах. Також вони мають акуратний вигляд при невеликому зрості.

Об'ємні сумки Instagram Катерини Полякової

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стилістка Катерина Полякова розповіла про головні антитренди 2021 року.