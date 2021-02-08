Модні сумки 2021: стилістка назвала трендові варіанти

Софія Ковнір Мода 09:27, 8.02.2021 Оновлено: 10:10, 8.02.2021

Стилістка Катерина Полякова розповіла, які сумки будуть найбільш популярними в 2021 році. За її словами, основним трендом залишається мінімалізм, чіткість форм і ліній, а також допустимі цікаві деталі і нескладний декор.

Відповідний пост експертка опублікувала на сторінці в Instagram. Якщо ви хочете додати у свій сумочний гардероб щось свіже, придивіться до подібних моделей і деталей.

  • Мінімалізм

Лаконічні сумки з чіткою геометрією залишаються на піку популярності. Цікаві невеликі деталі на кшталт вузликів додають родзинку.

Мінімалізм на сумках
Instagram Катерини Полякової

  • Драпірування

Активне драпірування або кілька акуратних складок на сумці зараз дуже актуальні. Ручка може бути як простою, так і теж у складку.

Драпірування на сумках
Instagram Катерини Полякової

  • Хобо

Актуальні хобо і жорсткої форми, і м'якшої. Розмір варіюється від зовсім невеликого до значного. Шкіра гладка або з фактурою.

Хобо
Instagram Катерини Полякової

  • Ланцюги

Ланцюги на сумках з металу, пластику будуть мати дуже красивий вигляд. Обирайте тонкі або масивні варіанти. Вони давно в тренді і не втрачають своєї актуальності на сьогоднішній день.

Ланцюги на сумках
Instagram Катерини Полякової

  • Багет

Сумки форми багет також продовжують бути дуже популярними. З'являються нові незвичайні форми і зберігається естетика 90-х.

Багет
Instagram Катерини Полякової

  • Бахрома

Бахрома зараз зустрічається мало не скрізь, на сумках зокрема. Це може бути як сумка зі шкіри, так і плетена річ (і не тільки влітку).

Бахрома
Instagram Катерини Полякової

  • Об'єм

М'які об'ємні сумки з нейлону, хутряні, шкіряні за рахунок своєї зручності продовжують залишатися в трендах. Також вони мають акуратний вигляд при невеликому зрості.

Об'ємні сумки
Instagram Катерини Полякової

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стилістка Катерина Полякова розповіла про головні антитренди 2021 року.

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