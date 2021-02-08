Модні сумки 2021: стилістка назвала трендові варіанти
Стилістка Катерина Полякова розповіла, які сумки будуть найбільш популярними в 2021 році. За її словами, основним трендом залишається мінімалізм, чіткість форм і ліній, а також допустимі цікаві деталі і нескладний декор.
Відповідний пост експертка опублікувала на сторінці в Instagram. Якщо ви хочете додати у свій сумочний гардероб щось свіже, придивіться до подібних моделей і деталей.
- Мінімалізм
Лаконічні сумки з чіткою геометрією залишаються на піку популярності. Цікаві невеликі деталі на кшталт вузликів додають родзинку.
- Драпірування
Активне драпірування або кілька акуратних складок на сумці зараз дуже актуальні. Ручка може бути як простою, так і теж у складку.
- Хобо
Актуальні хобо і жорсткої форми, і м'якшої. Розмір варіюється від зовсім невеликого до значного. Шкіра гладка або з фактурою.
- Ланцюги
Ланцюги на сумках з металу, пластику будуть мати дуже красивий вигляд. Обирайте тонкі або масивні варіанти. Вони давно в тренді і не втрачають своєї актуальності на сьогоднішній день.
- Багет
Сумки форми багет також продовжують бути дуже популярними. З'являються нові незвичайні форми і зберігається естетика 90-х.
- Бахрома
Бахрома зараз зустрічається мало не скрізь, на сумках зокрема. Це може бути як сумка зі шкіри, так і плетена річ (і не тільки влітку).
- Об'єм
М'які об'ємні сумки з нейлону, хутряні, шкіряні за рахунок своєї зручності продовжують залишатися в трендах. Також вони мають акуратний вигляд при невеликому зрості.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стилістка Катерина Полякова розповіла про головні антитренди 2021 року.