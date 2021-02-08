Модні сумки 2021: стилістка назвала трендові варіанти

Стилістка Катерина Полякова розповіла, які сумки будуть найбільш популярними в 2021 році. За її словами, основним трендом залишається мінімалізм, чіткість форм і ліній, а також допустимі цікаві деталі і нескладний декор.

Відповідний пост експертка опублікувала на сторінці в Instagram. Якщо ви хочете додати у свій сумочний гардероб щось свіже, придивіться до подібних моделей і деталей.

Мінімалізм

Лаконічні сумки з чіткою геометрією залишаються на піку популярності. Цікаві невеликі деталі на кшталт вузликів додають родзинку.

Драпірування

Активне драпірування або кілька акуратних складок на сумці зараз дуже актуальні. Ручка може бути як простою, так і теж у складку.

Хобо

Актуальні хобо і жорсткої форми, і м'якшої. Розмір варіюється від зовсім невеликого до значного. Шкіра гладка або з фактурою.

Ланцюги

Ланцюги на сумках з металу, пластику будуть мати дуже красивий вигляд. Обирайте тонкі або масивні варіанти. Вони давно в тренді і не втрачають своєї актуальності на сьогоднішній день.

Багет

Сумки форми багет також продовжують бути дуже популярними. З'являються нові незвичайні форми і зберігається естетика 90-х.

Бахрома

Бахрома зараз зустрічається мало не скрізь, на сумках зокрема. Це може бути як сумка зі шкіри, так і плетена річ (і не тільки влітку).

Об'єм

М'які об'ємні сумки з нейлону, хутряні, шкіряні за рахунок своєї зручності продовжують залишатися в трендах. Також вони мають акуратний вигляд при невеликому зрості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стилістка Катерина Полякова розповіла про головні антитренди 2021 року.