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14 листопада • оновлено в 12:38
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Модні сукні зими 2019-2020: топ-5 актуальних трендів

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Зима 2019-2020 — час максимальної жіночності. Це означає, пора прикупити пару-трійку нових модних суконь. Адже вони допоможуть зробити ваш образ стильним і витонченим.

OBOZREVATEL пропонує добірку трендових суконь на зиму 2019-2020.

Шкіряна сукня

Ультрамодними в зимовому сезоні будуть шкіряні сукні. Ви можете вибрати жіночний варіант, який максимально підкреслить всі вигини тіла, або віддати перевагу вільнішому крою. Зазначимо, що наймоднішими відтінками шкіряних суконь будуть чорний, білий, гірчичний і коричневі тони.

Модні сукні зими 2019-2020: топ-5 актуальних трендів

Фото: vogue.ua

Модні сукні зими 2019-2020: топ-5 актуальних трендів

Фото: fashion-woman.com

Модні сукні зими 2019-2020: топ-5 актуальних трендів

Фото: fashion-woman.com

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Оксамитова сукня

Оксамитові сукні стали справжнім трендом прийдешньої зими. Адже крім того, що вони створюють воістину стильний і розкішний образ, з їхньою допомогою можна ще підкреслити жіночність і сексуальність фігури. Зазначимо, що колір сукні можна вибирати будь-який, красиво буде виглядати як трендовий гірчичний або фіолетовий, так і більш спокійні відтінки — смарагдовий, темно-синій, чорний.

Модні сукні зими 2019-2020: топ-5 актуальних трендів

Фото: womenshealth.su

Модні сукні зими 2019-2020: топ-5 актуальних трендів

Фото: womenshealth.su

Модні сукні зими 2019-2020: топ-5 актуальних трендів

Фото: zhenskie-melochi.ru/

Вязяна сукня

Маст-хевом зими, як і завжди, залишилися в'язані сукні. Вони поєднують в собі стиль, практичність і вишукану легкість.

Модні сукні зими 2019-2020: топ-5 актуальних трендів

Фото: womenshealth.su

Модні сукні зими 2019-2020: топ-5 актуальних трендів

Фото: womenshealth.su

Модні сукні зими 2019-2020: топ-5 актуальних трендів

Фото: 1001sovety.ru

Сукня з паєтками

Свята зими варто зустрічати в суперблискучих "дискотечних" сукнях, посипаних мільйоном паєток. Вбратися можна як в ефектне міні, так і стримане міді. Найвиграшніші кольори: золотий, срібний, різні відтінки металіка, глибокий смарагд, синяво-чорний, бордо.

Модні сукні зими 2019-2020: топ-5 актуальних трендів

Фото: modnaya.org

Модні сукні зими 2019-2020: топ-5 актуальних трендів

Фото: modnaya.org

Модні сукні зими 2019-2020: топ-5 актуальних трендів

Фото: modnaya.org

Сукня-водолазка

Також дуже популярною взимку 2019-2020 буде приталена трикотажна сукня з високою горловиною. Її варто вибирати в спокійних відтінках: чорний, беж і ніжні пастельні тони.

Модні сукні зими 2019-2020: топ-5 актуальних трендів

Фото: differed.ru

Модні сукні зими 2019-2020: топ-5 актуальних трендів

Фото: differed.ru

Модні сукні зими 2019-2020: топ-5 актуальних трендів

Фото: mylitta.ru

Раніше OBOZREVATEL підготував добірку з найбільш красивого, стильного й теплого верхнього одягу на зиму 2019-2020.

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Автор
Христина Долматова Христина Долматова
Тег
Мода
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