Модні сукні осені 2019: добірка трендових образів

В осінній період виникає бажання одягатися в темні практичні штани і теплий светр. Однак не слід забувати про сукні.
Адже вони допоможуть зробити ваш образ стильним і яскравим. OBOZREVATEL пропонує добірку трендових суконь на осінь 2019 року.
Сукня-водолазка
Ультрамодною восени 2019 року буде приталена трикотажна сукня з високою горловиною. Такий фасон ідеально підкреслить жіночні лінії і додасть елегантності повсякденному образу. Зазначимо, що колір сукні можна вибирати будь-який, красиво виглядатиме трендовий беж і ніжні пастельні тони.
Фото: newladyday.ru
Фото: mylitta.ru
Фото: mylitta.ru
Шкіряна сукня
Також дуже популярною восени буде сукня з екошкіри чорного, бежевого, гірчичного кольорів або відтінків коричневої палітри. Зазначимо, що шкіряна сукня зробить ваш образ незабутнім.
Фото: vogue.ua
Фото: vogue.ua
Фото: mashroom.am
Сукня з воланами і рюшами
Оборки, волани, рюші перетворять будь-яку строгу сукню в жіночне і романтичне. Ці декоративні елементи стали одним з найгарячіших трендів осені 2019 року.
Фото: mylitta.ru
Фото: mylitta.ru
Фото: pix-feed.com
Сукня-жакет
Хоч і не новинка, але дуже трендова модель сукні у вигляді подовженого жакета продовжує лідирувати в осінньому сезоні. Наймоднішими відтінками сукні-жакета будуть білий і чорний тони.
Фото: nemodno.com
Фото: nemodno.com
Фото: nemodno.com
В'язана сукня
Маст-хевом осені, як і завжди, залишилися в'язані сукні. Вони поєднують в собі стиль, практичність і вишукану легкість.
Фото: 1001sovety.ru
Фото: 1001sovety.ru
Фото: 1001sovety.ru
Раніше OBOZREVATEL зробив добірку трендового взуття на осінь 2019, яке підійде під будь-який образ і зробить його незабутнім.
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