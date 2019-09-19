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19 вересня • оновлено в 12:39
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Модні сукні осені 2019: добірка трендових образів

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В осінній період виникає бажання одягатися в темні практичні штани і теплий светр. Однак не слід забувати про сукні.

Адже вони допоможуть зробити ваш образ стильним і яскравим. OBOZREVATEL пропонує добірку трендових суконь на осінь 2019 року.

Сукня-водолазка

Ультрамодною восени 2019 року буде приталена трикотажна сукня з високою горловиною. Такий фасон ідеально підкреслить жіночні лінії і додасть елегантності повсякденному образу. Зазначимо, що колір сукні можна вибирати будь-який, красиво виглядатиме трендовий беж і ніжні пастельні тони.

Модні сукні осені 2019: добірка трендових образів

Фото: newladyday.ru

Модні сукні осені 2019: добірка трендових образів

Фото: mylitta.ru

Модні сукні осені 2019: добірка трендових образів

Фото: mylitta.ru

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Шкіряна сукня

Також дуже популярною восени буде сукня з екошкіри чорного, бежевого, гірчичного кольорів або відтінків коричневої палітри. Зазначимо, що шкіряна сукня зробить ваш образ незабутнім.

Модні сукні осені 2019: добірка трендових образів

Фото: vogue.ua

Модні сукні осені 2019: добірка трендових образів

Фото: vogue.ua

Модні сукні осені 2019: добірка трендових образів

Фото: mashroom.am

Сукня з воланами і рюшами

Оборки, волани, рюші перетворять будь-яку строгу сукню в жіночне і романтичне. Ці декоративні елементи стали одним з найгарячіших трендів осені 2019 року.

Модні сукні осені 2019: добірка трендових образів

Фото: mylitta.ru

Модні сукні осені 2019: добірка трендових образів

Фото: mylitta.ru

Модні сукні осені 2019: добірка трендових образів

Фото: pix-feed.com

Сукня-жакет

Хоч і не новинка, але дуже трендова модель сукні у вигляді подовженого жакета продовжує лідирувати в осінньому сезоні. Наймоднішими відтінками сукні-жакета будуть білий і чорний тони.

Модні сукні осені 2019: добірка трендових образів

Фото: nemodno.com

Модні сукні осені 2019: добірка трендових образів

Фото: nemodno.com

Модні сукні осені 2019: добірка трендових образів

Фото: nemodno.com

В'язана сукня

Маст-хевом осені, як і завжди, залишилися в'язані сукні. Вони поєднують в собі стиль, практичність і вишукану легкість.

Модні сукні осені 2019: добірка трендових образів

Фото: 1001sovety.ru

Модні сукні осені 2019: добірка трендових образів

Фото: 1001sovety.ru

Модні сукні осені 2019: добірка трендових образів

Фото: 1001sovety.ru

Раніше OBOZREVATEL зробив добірку трендового взуття на осінь 2019, яке підійде під будь-який образ і зробить його незабутнім.

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