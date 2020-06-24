Модні сукні на літо 2020: топ-5 актуальних трендів. Фото

Сукня – ідеальна річ для тих, хто хоче виглядати ефектно, але не бажає витрачати багато часу на підбір окремих деталей

У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив розповісти про наймодніші моделі на літо 2020 року.

Сукня в білизняному стилі

Шовкова сукня на бретелях в білизняному стилі як і раніше залишається в моді. Зазначимо, що її можна носити як з туфлями, так і з кросівками. До речі, така модель поєднує в собі стиль, практичність і вишукану легкість.

topxstyle.ru

beauty.ua

Сукня з тропічним принтом

Тропічний принт – один з головних трендів літнього сезону. Одягати такі сукні можна з босоніжками й доповнювати свій образ солом'яними аксесуарами. До речі, такі моделі стануть вдалою альтернативою стандартним квітковим орнаментів в новому сезоні.

aliexpress.ru

ru.shein.com

Сукня з оборками

Пишні сукні з оборками також будуть популярними влітку 2020 року. Наймодніші – з великими об'ємними воланами пастельних кольорів. Така модель зробить ваш образ незабутнім.

karavan.ua

Сукня з вирізами

Вирізи в найнесподіваніших місцях – сексуальний спосіб показати тіло, не оголюючи зайвого. Особливо модні акценти влітку 2020 року будуть на грудях. Зазначимо, що такі сукні можна поєднувати як з босоніжками, так і з кедами.

karavan.ua

karavan.ua

Мереживна сукня

Мереживо – це ніжно, жіночно і вишукано. А цього літа – ще і дуже модно. Причому сукні з ажурної тканини можна одягати не тільки на свята, а й на кожен день.

stylish_woman_clothing

pinterest.com

Раніше OBOZREVATEL розповів про те, яке взуття буде популярним влітку 2020 року. А також, які моделі зіпсують будь-який образ.