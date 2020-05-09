Модні стрижки на літо 2020: топ-5 трендових варіантів
Наближається літо, і зараз саме час оновити зачіску. У нинішньому сезоні вибір модних стрижок є різноманітним: особливо в тренді в 2020 році будуть піксі, боб і каре на короткому волоссі.
Спеціально для своїх читачок OBOZREVATEL підготував топ-5 зачісок і стрижок, які обіцяють стати хітами цього літа.
Каре
У тренді – найрізноманітніші каре: пряме і злегка кучеряве, коротке й довге, з підкрученими вперед кінцями, – кожна зможе вибрати варіант на свій смак.
Піксі
Піксі – ідеальна стрижка на літо: волосся з нею не будуть плутатися і липнути до шкіри в спеку, їх легко розчесати після купання в морі. Особливо в тренді буде піксі на кучерявому волоссі.
Косий проділ
Косий проділ має намір залишатися в тренді ще не один сезон. Така зачіска універсальна і не вимагає особливих зусиль.
Боб
Боб підходить для темного і світлого волосся, короткого і довгого, тому можна сміливо пробувати його в будь-якому вподобаному варіанті.
Кіски
Кіски повернулися в моду навесні 2020. У тренді – найпростіший варіант плетіння.
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