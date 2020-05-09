Модні стрижки на літо 2020: топ-5 трендових варіантів

Наближається літо, і зараз саме час оновити зачіску. У нинішньому сезоні вибір модних стрижок є різноманітним: особливо в тренді в 2020 році будуть піксі, боб і каре на короткому волоссі.

Спеціально для своїх читачок OBOZREVATEL підготував топ-5 зачісок і стрижок, які обіцяють стати хітами цього літа.

Каре

У тренді – найрізноманітніші каре: пряме і злегка кучеряве, коротке й довге, з підкрученими вперед кінцями, – кожна зможе вибрати варіант на свій смак.

Стрижка каре youlooks.ru

Піксі

Піксі – ідеальна стрижка на літо: волосся з нею не будуть плутатися і липнути до шкіри в спеку, їх легко розчесати після купання в морі. Особливо в тренді буде піксі на кучерявому волоссі.

Пікс liza.ua

Косий проділ

Косий проділ має намір залишатися в тренді ще не один сезон. Така зачіска універсальна і не вимагає особливих зусиль.

косий прилад youlooks.ru

Боб

Боб підходить для темного і світлого волосся, короткого і довгого, тому можна сміливо пробувати його в будь-якому вподобаному варіанті.

Боб на коротке волосся news.myseldon.com

Боб на середнє волосся news.myseldon.com

Кіски

Кіски повернулися в моду навесні 2020. У тренді – найпростіший варіант плетіння.

коси youlooks.ru

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