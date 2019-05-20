Модний погляд: актуальні окуляри літа 2019

Невід'ємною частиною у стилі кожної модниці є сонцезахисні окуляри. Цей аксесуар щороку стає все оригінальнішим за формою, кольором, розміром та матеріалом. OBOZREVATEL зібрав добірку цікавих моделей окулярів на літо 2019.
Велике значення цього сезону матиме масивна оправа. Вона може бути прозорою, пластиковою, металевою, кольоровою, з шипами, квадратною, трикутною і навіть у формі серця.
Окуляри з чорною широкою оправою
фото: opticlub.org
Окуляри з оправою в шипах
фото: opticlub.org
Оправа з шипами
www.forbes.com
Великі деталі на окулярах
фото: opticlub.org
Оправа-сердечка
www.forbes.com
Котяча форма окулярів
фото: prozorist.km.ua
Форма оправи – квадратна
фото: ua.gepur.com
Якщо ж говорити про лінзи для окулярів, то краще обрати їх у ретро-стилі.
Окуляри з лінзами у ретро-стилі. Варіант 1
фото: lady.tochka.net
Окуляри з лінзами у ретро-стилі. Варіант 2
фото:www.popsugar.com
У 2019 році в моді окуляри з монолінзою, або як їх ще люблять називати модниці — маски. Такий аксесуар однозначно підкреслить індивідуальність і додасть образу трохи космічності.
Visor-окуляри. Варіант 1
фото: www.forbes.com
Visor-окуляри. Варіант 2
фото: www.popsugar.com
Вже декілька років поспіль є актуальними окуляри-авіатори.
Окуляри-авіатори. Варіант 1
фото: shafa.ua
Окуляри-авіатори. Варіант 2
фото: lady.tochka.net
Вражаючою новинкою літа 2019 будуть окуляри з ланцюжком.
Окуляри з ланцюжком. Варіант 1
фото: www.popsugar.com
Окуляри з ланцюжком. Варіант 2
фото: big-market.com.ua
Окуляри з ланцюжком. Варіант 3
фото: http://newsdaily.com.ua
Окуляри з ланцюжком. Варіант 4
фото: bt-women.com.ua
Раніше OBOZREVATEL розповідав про гуцульські окуляри, які підкорюють Голівуд.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!