Модний погляд: актуальні окуляри літа 2019

Невід'ємною частиною у стилі кожної модниці є сонцезахисні окуляри. Цей аксесуар щороку стає все оригінальнішим за формою, кольором, розміром та матеріалом. OBOZREVATEL зібрав добірку цікавих моделей окулярів на літо 2019.

Велике значення цього сезону матиме масивна оправа. Вона може бути прозорою, пластиковою, металевою, кольоровою, з шипами, квадратною, трикутною і навіть у формі серця.

Окуляри з чорною широкою оправою фото: opticlub.org

Окуляри з оправою в шипах фото: opticlub.org

Оправа з шипами www.forbes.com

Великі деталі на окулярах фото: opticlub.org

Оправа-сердечка www.forbes.com

Котяча форма окулярів фото: prozorist.km.ua

Форма оправи – квадратна фото: ua.gepur.com

Якщо ж говорити про лінзи для окулярів, то краще обрати їх у ретро-стилі.

Окуляри з лінзами у ретро-стилі. Варіант 1 фото: lady.tochka.net

Окуляри з лінзами у ретро-стилі. Варіант 2 фото:www.popsugar.com

У 2019 році в моді окуляри з монолінзою, або як їх ще люблять називати модниці — маски. Такий аксесуар однозначно підкреслить індивідуальність і додасть образу трохи космічності.

Visor-окуляри. Варіант 1 фото: www.forbes.com

Visor-окуляри. Варіант 2 фото: www.popsugar.com

Вже декілька років поспіль є актуальними окуляри-авіатори.

Окуляри-авіатори. Варіант 1 фото: shafa.ua

Окуляри-авіатори. Варіант 2 фото: lady.tochka.net

Вражаючою новинкою літа 2019 будуть окуляри з ланцюжком.

Окуляри з ланцюжком. Варіант 1 фото: www.popsugar.com

Окуляри з ланцюжком. Варіант 2 фото: big-market.com.ua

Окуляри з ланцюжком. Варіант 3 фото: http://newsdaily.com.ua

Окуляри з ланцюжком. Варіант 4 фото: bt-women.com.ua

Раніше OBOZREVATEL розповідав про гуцульські окуляри, які підкорюють Голівуд.

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