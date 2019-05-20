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/Мода

Модний погляд: актуальні окуляри літа 2019

19.1тЧитати матеріал російською

Невід'ємною частиною у стилі кожної модниці є сонцезахисні окуляри. Цей аксесуар щороку стає все оригінальнішим за формою, кольором, розміром та матеріалом. OBOZREVATEL зібрав добірку цікавих моделей окулярів на літо 2019.

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Велике значення цього сезону матиме масивна оправа. Вона може бути прозорою, пластиковою, металевою, кольоровою, з шипами, квадратною, трикутною і навіть у формі серця.

Окуляри з чорною широкою оправою

Окуляри з чорною широкою оправою

фото: opticlub.org

Окуляри з оправою в шипах

Окуляри з оправою в шипах

фото: opticlub.org

Оправа з шипами

Оправа з шипами

www.forbes.com

Великі деталі на окулярах

Великі деталі на окулярах

фото: opticlub.org

Оправа-сердечка

Оправа-сердечка

www.forbes.com

Котяча форма окулярів

Котяча форма окулярів

фото: prozorist.km.ua

Форма оправи – квадратна

Форма оправи – квадратна

фото: ua.gepur.com

Якщо ж говорити про лінзи для окулярів, то краще обрати їх у ретро-стилі.

Окуляри з лінзами у ретро-стилі. Варіант 1

Окуляри з лінзами у ретро-стилі. Варіант 1

фото: lady.tochka.net

Окуляри з лінзами у ретро-стилі. Варіант 2

Окуляри з лінзами у ретро-стилі. Варіант 2

фото:www.popsugar.com

У 2019 році в моді окуляри з монолінзою, або як їх ще люблять називати модниці — маски. Такий аксесуар однозначно підкреслить індивідуальність і додасть образу трохи космічності.

Visor-окуляри. Варіант 1

Visor-окуляри. Варіант 1

фото: www.forbes.com

Visor-окуляри. Варіант 2

Visor-окуляри. Варіант 2

фото: www.popsugar.com

Вже декілька років поспіль є актуальними окуляри-авіатори.

Окуляри-авіатори. Варіант 1

Окуляри-авіатори. Варіант 1

фото: shafa.ua

Окуляри-авіатори. Варіант 2

Окуляри-авіатори. Варіант 2

фото: lady.tochka.net

Вражаючою новинкою літа 2019 будуть окуляри з ланцюжком.

Окуляри з ланцюжком. Варіант 1

Окуляри з ланцюжком. Варіант 1

фото: www.popsugar.com

Окуляри з ланцюжком. Варіант 2

Окуляри з ланцюжком. Варіант 2

фото: big-market.com.ua

Окуляри з ланцюжком. Варіант 3

Окуляри з ланцюжком. Варіант 3

фото: http://newsdaily.com.ua

Окуляри з ланцюжком. Варіант 4

Окуляри з ланцюжком. Варіант 4

фото: bt-women.com.ua

Раніше OBOZREVATEL розповідав про гуцульські окуляри, які підкорюють Голівуд.

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Яремин Марина
Яремин Марина
Спасибо за подборку! Теперь я знаю, что к моему черному костюму со Свитстайла мне надо еще очки-маску!))
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