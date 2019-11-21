Модні шуби 2019-2020: головні тренди сезону

Навіть лютою зимою шуба гарантує тепло і затишок. А ще дозволить вам мати вигляд розкішний, модний і стильний за будь-якої погоди.

OBOZREVATEL підготував добірку найбільш трендових моделей шуб на зиму 2019-2020.

Шуба-чебурашка (Teddy Bear)

Шуба-чебурашка, більш відома як Teddy Bear — одна з найбільш трендових моделей зими 2019-2020. Зазначимо, що її найкраще вибирати в коричневих або пастельних відтінках. Такий одяг буде відмінно поєднуватися з грубими черевиками та повсякденними образами.

Фото: gold-fox.ru

Фото: beautylooks.ru

Фото: fashion-woman.com

Біла шуба

Білосніжна шуба — must have зимового сезону. Звісно, вона не дуже практична, але зате в ній ви матимете аристократичний і вишуканий вигляд. Крім того, до такої моделі найкраще підбирати білий total-look.

Фото: site-dlya-zhenschin.ru

Фото: site-dlya-zhenschin.ru

Фото: site-dlya-zhenschin.ru

Шуба з хижим принтом

Тваринний принт не втрачає своєї актуальності вже який сезон. Тому взимку 2019-2020 найкраще вибрати екстравагантну й ефектну подовжену шубу з хутра рисі. Зазначимо, що ви можете вибрати і модель як з натурального, так і зі штучного хутра.

Фото: fashion-woman.com

Фото: smartwomens.ru

Фото: smartwomens.ru

Шуба з поясом

Не менш популярною буде і шуба з поясом. Адже за її допомогою можна підкреслити талію і набути жіночного вигляду навіть взимку. Зазначимо, що такі моделі відмінно пасуватимуть до будь-якого образу.

Фото: beautylooks.ru

Фото: topxstyle.ru

Фото: ashion-woman.com

Шуба в стилі печворк

Мабуть, найбільш оригінальним і екстравагантним трендом зими 2019-2020 будуть шуби, виконані в стилі печворк. Вони личитимуть тим модницям, які люблять експериментувати й виділятися з натовпу.

Фото: all-furs.ru

Фото: fashion-woman.com

Фото: secondstreet.ru

Раніше OBOZREVATEL зробив добірку трендового взуття на зиму 2019-2020.

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