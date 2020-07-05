Які шорти модні влітку 2020: головні тренди

Найактуальнішими влітку 2020 року є трикотажні, джинсові, білі шорти, шорти в стилі сафарі, костюмні варіанти та екстремально короткі шорти.

Ці фасони включили до своїх останніх колекцій модны дизайнери, повідомляє Vogue.ua.

Трикотажні шорти

Зручні трикотажні шорти не утрудняють рухів, у них легко можна провести літній день. Екстремально короткі моделі підійдуть власницям довгих струнких ніг.

Шорти vogue.ua

Сафарі

Улітку 2020 року стиль сафарі користується особливою популярністю. Справа в тому, що дизайнери цього сезону надихнулися невимушеним стилем мандрівників. Варто звернути увагу на шорти з натуральних тканин, практичні бавовняні, лляні моделі з високою талією.

Шорти Alberta Ferretti vogue.ua

Джинсові шорти

Джинсові шорти вже кілька років залишаються практичним і базовим елементом гардеробу. У сезоні літо-2020 дизайнери показують нові стилістичні рішення і моделі.

Шорти Isabel Marant vogue.ua

Шорти Alexander Wang vogue.ua

Білі шорти

Влітку білий колір традиційно виходить на перший план. І шорти не є винятком. Так, 2020 року варто звернути увагу на розслаблені моделі або, наприклад, сміливі міні-шорти з білого деніму.

Шорти Valentino vogue.ua

Костюмні шорти

Елегантні шорти брючного крою – одна з найбільш трендових моделей літа 2020. Така річ є гарною для офісу і легкою в носінні.

Шорти Max Mara vogue.ua

Мікрошорти

Екстремально короткі моделі також гарні для повсякденного дрес-коду. Головне – носити їх з об'ємним і закритим верхом.

Шорти Isabel Marant vogue.ua

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