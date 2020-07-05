Які шорти модні влітку 2020: головні тренди
Найактуальнішими влітку 2020 року є трикотажні, джинсові, білі шорти, шорти в стилі сафарі, костюмні варіанти та екстремально короткі шорти.
Ці фасони включили до своїх останніх колекцій модны дизайнери, повідомляє Vogue.ua.
Трикотажні шорти
Зручні трикотажні шорти не утрудняють рухів, у них легко можна провести літній день. Екстремально короткі моделі підійдуть власницям довгих струнких ніг.
Сафарі
Улітку 2020 року стиль сафарі користується особливою популярністю. Справа в тому, що дизайнери цього сезону надихнулися невимушеним стилем мандрівників. Варто звернути увагу на шорти з натуральних тканин, практичні бавовняні, лляні моделі з високою талією.
Джинсові шорти
Джинсові шорти вже кілька років залишаються практичним і базовим елементом гардеробу. У сезоні літо-2020 дизайнери показують нові стилістичні рішення і моделі.
Білі шорти
Влітку білий колір традиційно виходить на перший план. І шорти не є винятком. Так, 2020 року варто звернути увагу на розслаблені моделі або, наприклад, сміливі міні-шорти з білого деніму.
Костюмні шорти
Елегантні шорти брючного крою – одна з найбільш трендових моделей літа 2020. Така річ є гарною для офісу і легкою в носінні.
Мікрошорти
Екстремально короткі моделі також гарні для повсякденного дрес-коду. Головне – носити їх з об'ємним і закритим верхом.
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