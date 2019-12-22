Модні підсумки 2019 року: топ-5 стильних виходів дружини Зеленського

Для першої леді України Олени Зеленської 2019 рік виявився насиченим на заходи, де було необхідно відповідно виглядати.

OBOZREVATEL вирішив підвести підсумки року, що минає, та пригадати найкращі вбрання та стильні виходи дружини президента Володимира Зеленського на публіку.

Як відомо, над образами першої леді працюють відомі стилісти Тетяна Немченко і Софія Борушко, які допомагають вибирати вбрання українських дизайнерів. на думку користувачів, у Зеленської були й провальні костюми, проте часто її хвалили за витонченість і смак.

№1. Образ Зеленської на інавгурації

Олена Зеленська на інавгурації instagram / olenazelenska_official

Першим найвдалішим виходом першої леді була інавгурація. Зеленська прийшла на урочистий захід у білосніжному діловому костюмі, який складається з прямої спідниці довжини "міді" та літнього легкого варіанту піджака-кейпу.

№2 Образ Зеленської в США – Метрополітен

Олена Зеленська в США instagram / olenazelenska_official

Перша леді виглядала на 100 балів у костюмі трійці ніжно-блакитного кольору. Модний лук вона доповнила акуратними сережками крапельками і жіночною укладанням хвилями.

№3 Образ Зеленської в Естонії

Олена Зеленська з чоловіком в Естонії president.gov.ua

Під час офіційної поїздки подружжя Зеленських до Естонії багато користувачів кинулися в інтернет-магазини шукати пальто бренду Lake Studio, в якому була перша леді. Зеленська зійшла з трапу в гармонійному образі: широкі молочні штани, коричнева блузка з бантом. А пальто стало відмінним доповненням до образу.

№4 Образ Зеленської в Парижі

Олена Зеленська і Бріжит Макрон instagram / olenazelenska_official

Вбрання першої леді викликало дискусії, але не можна не погодитися, що дружина президента виглядала відповідно до ситуації. Вона вбралася в блакитний костюм від українського дизайнера Олени Реви та бежеві туфлі-човники від малайзійського бренду Jimmy Choo. Образ вийшов дуже жіночним.

№5 Образ Зеленської на зустрічі з Томом Крузом

Олена Зеленська на зустрічі з Томом Крузом instagram / olenazelenska_official

Багато хто порівняв першу леді з голлівудською зіркою. Для зустрічі зі знаменитим актором вона вибрала класичний темно-синій костюм, доповнивши образ чорною сумкою-клатчем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Олена Зеленська відвідала Азербайджан, вибравши для поїздки светр, штани і пальто oversize.

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