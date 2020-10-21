Модні пальта 2020/2021: названо п'ять найкращих варіантів сезону осінь-зима

Об'ємні, шкіряні, а також класичні двобортні пальта стали популярними в сезоні осінь-зима 2020/2021.

Так, зараз у трендах також довгий жіночний, затягнутий пасками, верхній одяг. Про модні пальта, на які варто звернути увагу, пише видання Milan Style Guide (фото дивіться нижче).

Довге чорне пальто

Воно прекрасно поєднується з усім. Його можна доповнити як джинсами і красивим пуловером, так і легким шовковим платтям або спідницею міді.

Довге чорне пальто. milanstyleguide.com

Об'ємне пальто

Одним із найпоширеніших силуетів модних пальто у 2020 році залишається об'ємний оверсайз і широкі плечі. Восени такий верхній одяг модно носити відкритим і вільним, але так само затягнувши з поясом на талії.

Об'ємне пальто стало трендом осені 2020. milanstyleguide.com

Шкіряне пальто

Ідеально виглядатиме будь-який варіант такого верхнього одягу: під ремінь, у формі розкішного тренча, об'ємні чи приталені. Але особливо серед усіх виділяються пальто з лакованої блискучої шкіри.

Шкіряне пальто стало трендом осені 2020. milanstyleguide.com

Класичне двобортне пальто

Така модель слугуватиме вам не один рік. Жіночі варіації на класичні пальта, особливо двобортні, вже досить довго тримаються в списку головних трендів холодного сезону.

Класичне двобортне пальто. milanstyleguide.com

Кейп

Ця модель вважається класикою. Вона завжди виглядає ефектно та вишукано. У 2020 році багато дизайнерів представили кейп. Наприклад, бренд Celine з їхньою допомогою створив на подіумі невимушену вінтажну буржуазну атмосферу.

Бренд Celine. milanstyleguide.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше модний будинок Bottega Veneta представив інтерпретацію байкерських черевиків у колекції "Осінь-зима 2020/2021", які отримали назву Tire Boots.