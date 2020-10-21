Модні пальта 2020/2021: названо п'ять найкращих варіантів сезону осінь-зима

Об'ємні, шкіряні, а також класичні двобортні пальта стали популярними в сезоні осінь-зима 2020/2021.

Так, зараз у трендах також довгий жіночний, затягнутий пасками, верхній одяг. Про модні пальта, на які варто звернути увагу, пише видання Milan Style Guide (фото дивіться нижче).

Довге чорне пальто

Воно прекрасно поєднується з усім. Його можна доповнити як джинсами і красивим пуловером, так і легким шовковим платтям або спідницею міді.

Об'ємне пальто

Одним із найпоширеніших силуетів модних пальто у 2020 році залишається об'ємний оверсайз і широкі плечі. Восени такий верхній одяг модно носити відкритим і вільним, але так само затягнувши з поясом на талії.

Шкіряне пальто

Ідеально виглядатиме будь-який варіант такого верхнього одягу: під ремінь, у формі розкішного тренча, об'ємні чи приталені. Але особливо серед усіх виділяються пальто з лакованої блискучої шкіри.

Класичне двобортне пальто

Така модель слугуватиме вам не один рік. Жіночі варіації на класичні пальта, особливо двобортні, вже досить довго тримаються в списку головних трендів холодного сезону.

Кейп

Ця модель вважається класикою. Вона завжди виглядає ефектно та вишукано. У 2020 році багато дизайнерів представили кейп. Наприклад, бренд Celine з їхньою допомогою створив на подіумі невимушену вінтажну буржуазну атмосферу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше модний будинок Bottega Veneta представив інтерпретацію байкерських черевиків у колекції "Осінь-зима 2020/2021", які отримали назву Tire Boots.