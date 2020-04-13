Модні окуляри 2020: як бути в тренді

Сонцезахисні окуляри можна носити навіть під час карантину: в них можна ефектно вийти в найближчий супермаркет або робити іронічні фото.
Про наймодніші окуляри сезону весна-літо 2020 пише Vogue.ua.
Привіт з 1970-х
Квадратні окуляри, які закривають половину обличчя, з'явилися в колекціях весна-літо 2020 разом з черговим витком популярності стилю 1970-х.
Повний захист
Окуляри, які захищають очі не тільки спереду, але і з боків, несподівано стали не тільки модним аксесуаром, але і дуже зручним для користувачів.
Рожеві окуляри
Особливу популярність матимуть окуляри з рожевими лінзами.
Ланцюги
У сезоні весна-літо 2020 такі окуляри можна побачити в колекціях Gucci, Stella McCartney і Fendi.
Маска
Окуляри, що нагадують маску, які були надзвичайно популярні в 2000-х також повернулися на подіуми.
Геометрія
Дизайнери пропонують більше сфокусуватися не на декорі, а на формі. У весняно-літніх колекціях вони показали безліч варіантів.
Авіатори
Вічні авіатори не втрачають своїх позицій. Канонічне виконання цієї моделі показав Еді Сліман в колекції Celine весна-літо 2020.
Раніше OBOZREVATEL розповів, які сумки будуть в моді навесні 2020.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!