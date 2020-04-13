Модні окуляри 2020: як бути в тренді

Сонцезахисні окуляри можна носити навіть під час карантину: в них можна ефектно вийти в найближчий супермаркет або робити іронічні фото.

Про наймодніші окуляри сезону весна-літо 2020 пише Vogue.ua.

Привіт з 1970-х

Квадратні окуляри, які закривають половину обличчя, з'явилися в колекціях весна-літо 2020 разом з черговим витком популярності стилю 1970-х.

Повний захист

Окуляри, які захищають очі не тільки спереду, але і з боків, несподівано стали не тільки модним аксесуаром, але і дуже зручним для користувачів.

Рожеві окуляри

Особливу популярність матимуть окуляри з рожевими лінзами.

Ланцюги

У сезоні весна-літо 2020 такі окуляри можна побачити в колекціях Gucci, Stella McCartney і Fendi.

Маска

Окуляри, що нагадують маску, які були надзвичайно популярні в 2000-х також повернулися на подіуми.

Геометрія

Дизайнери пропонують більше сфокусуватися не на декорі, а на формі. У весняно-літніх колекціях вони показали безліч варіантів.

Авіатори

Вічні авіатори не втрачають своїх позицій. Канонічне виконання цієї моделі показав Еді Сліман в колекції Celine весна-літо 2020.

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