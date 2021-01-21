Модні образи на зиму 2021: топ-10 варіантів від відомої моделі

Популярна британська модель Роузі Хантінгтон-Уайтлі поділилася з модницями знімками, на яких продемонструвала кілька стильних образів для зими 2021.

Відповідний пост знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Вона показала вбрання на кожен день (його можна побачити нижче).

Так, Хантінгтон-Уайтлі гармонійно і стильно підібрала образи. Відзначимо, що в цьому сезоні модель надає перевагу чорним, молочним та бежевим відтінкам.

Знаменитість пропонує цієї зими модницям носити трикотажні брюки-кльош, спортивні костюми і пальто.

Роузі Хантінгтон-Уайтлі поділилася з модницями образами

Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала стильні вбрання на зиму 2021

Крім того, у тренді будуть дублянки і светри. Щодо взуття модель пропонує черевики чорного кольору з грубою підошвою.

Нагадаємо, Роузі Хантінгтон-Уайтлі – це британська супермодель, відома як одна з "ангелів" "Victoria's Secret".

Модні образи від Роузі Хантінгтон-Уайтлі

У різний час брала участь у рекламних кампаніях Abercrombie & Fitch, Bloomingdale's, Clinique, DKNY, French Connection, LAMB, Pepe Jeans, Shiatzy Chen, Ralph Lauren, Topshop, Tommy Hilfiger та інших.

Стильні вбрання на зиму 2021

Модні зимові образи від Роузі Хантінгтон-Уайтлі

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