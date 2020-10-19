Модні куртки 2020-2021: названо п'ять трендових варіантів сезону осінь-зима
У сезоні осінь-зима 2020/2021 дизайнери запропонували дівчатам носити яскраві, з оригінальними візерунками, блискучі, короткі або об'ємні куртки.
Про те, який верхній одяг буде модним цьогоріч, написало видання Караван (фото дивіться нижче).
Короткі та об'ємні куртки
Такий верхній одяг – хіт цього сезону. Дизайнери рекомендують поєднувати їх зі спідницями. А для більш холодної погоди фешн-експерти порадили носити об'ємні куртки-пуховики вільного крою.
Блискучі та яскраві куртки
Квіткові принти, строкаті візерунки, яскраві кольори знову повернулися в моду. Головне в цьому сезоні – побільше яскравості і блиску. Дизайнери порадили поєднувати блискучі та матові тканини
Стьобані куртки
Для повсякденних образів навіть підійдуть куртки, пошиті в спортивному стилі. Але все ж найчастіше вони нагадують подовжений піджак, приталений або прямий. Цього сезону з'явилися нові варіанти трендового верхнього одягу – стібки у вигляді сердець або ромбів з пом'якшеними кутами.
Багатошарові куртки
Популярними стали куртки з подвійною довжиною: спереду вони короткі, а ззаду – подовжені. Також у трендах верхній одяг, який складається з шарів різної довжини.
Джинсові куртки
Поєднувати цей верхній одяг можна з джинсовими брюками та спідницями. Стилісти також рекомендують звернути увагу на мішкуваті моделі деніму.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було проведено опитування, в рамках якого виявили, що кожна жінка повинна мати у своєму гардеробі щонайменше п'ять пар джинсів, сім джемперів, чотири спідниці, дві пари спортивних штанів і десять футболок.