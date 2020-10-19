Модні куртки 2020-2021: названо п'ять трендових варіантів сезону осінь-зима

У сезоні осінь-зима 2020/2021 дизайнери запропонували дівчатам носити яскраві, з оригінальними візерунками, блискучі, короткі або об'ємні куртки.

Про те, який верхній одяг буде модним цьогоріч, написало видання Караван (фото дивіться нижче).

Короткі та об'ємні куртки

Такий верхній одяг – хіт цього сезону. Дизайнери рекомендують поєднувати їх зі спідницями. А для більш холодної погоди фешн-експерти порадили носити об'ємні куртки-пуховики вільного крою.

Each X Other. karavan.ua

Бренд Moncler. karavan.ua

Блискучі та яскраві куртки

Квіткові принти, строкаті візерунки, яскраві кольори знову повернулися в моду. Головне в цьому сезоні – побільше яскравості і блиску. Дизайнери порадили поєднувати блискучі та матові тканини

Бренд Leonard. karavan.ua

Moncler Richard Quinn. karavan.ua

Стьобані куртки

Для повсякденних образів навіть підійдуть куртки, пошиті в спортивному стилі. Але все ж найчастіше вони нагадують подовжений піджак, приталений або прямий. Цього сезону з'явилися нові варіанти трендового верхнього одягу – стібки у вигляді сердець або ромбів з пом'якшеними кутами.

Бренд Burberry. karavan.ua

Бренд Chanel. karavan.ua

Багатошарові куртки

Популярними стали куртки з подвійною довжиною: спереду вони короткі, а ззаду – подовжені. Також у трендах верхній одяг, який складається з шарів різної довжини.

Бренд Anrealage. karavan.ua

Бренд Moncler. karavan.ua

Джинсові куртки

Поєднувати цей верхній одяг можна з джинсовими брюками та спідницями. Стилісти також рекомендують звернути увагу на мішкуваті моделі деніму.

Бренд Tatras. karavan.ua

Zadig et Voltaire. karavan.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було проведено опитування, в рамках якого виявили, що кожна жінка повинна мати у своєму гардеробі щонайменше п'ять пар джинсів, сім джемперів, чотири спідниці, дві пари спортивних штанів і десять футболок.