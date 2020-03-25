Модні кросівки 2020 року: як бути в тренді навесні

Кросівки - незаміне взуття, яке, повинна бути в гардеробі кожної людини. Воно давно перейшло з розряду спортивного в повсякденне.

Про те, які кросівки будуть модними навесні 2020 року пише "Подробности".

Кросівки яскравих кольорів

Кислотні кольори продовжують завойовувати серця модниць. Буяння фарб відмінно вписується в яскраве весняно-літній настрій.

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Кросівки білого кольору

Білий - це незамінний варіант взуття, який повинен бути в гардеробі у кожної стильної дівчини. Кросівки білого кольору практично стали "класикою". Вони відмінно поєднуються зі строгими нарядами, сукнями, брюками, піджаками.

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Кросівки на платформі

Кросівки на платформі також завоювали почесне місце в серцях модниць. Така модель сподобається тим, хто хоче виглядати на пару сантиметрів вище, при цьому відчувати себе комфортно, не надягаючи каблуків.

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Кросівки з принтами

Найпопулярніші цієї весни варіанти принта - звичайно ж, анімалістичні. У цей список сміливо можна додавати і різні абстракції, квіти і стилістики різних брендів.

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