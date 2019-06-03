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Модні комбінезони на літо-2019: найкращі варіанти

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Жіночі комбінезони — один з найбільш актуальних елементів гардероба на літо 2019 року. Завдяки їм можна створити безліч стильних луків.

Головне, правильно підібрати фасон і крій вбрання, щоб вміло підкреслити достоїнства і приховати те, що навколишнім не потрібно бачити. OBOZREVATEL підготував для вас топ-4 варіанти найбільш трендових комбінезонів цього року.

Джинсові комбінезони

Джинсові комбінезони стали хітом цього сезону. Так, модними тепер є не тільки класика зі штанами, але також демократичні комбінезони з шортами і спідницями.

Модні комбінезони на літо-2019: найкращі варіанти

Фото: pinterest.com

Модні комбінезони на літо-2019: найкращі варіанти

Фото: pinterest.com

Модні комбінезони на літо-2019: найкращі варіанти

Фото: pinterest.com

Модні комбінезони на літо-2019: найкращі варіанти

Фото: pinterest.com

Зазначимо, що їх найкраще носити з лаконічним і простим вбранням. Чудово підійдуть однотонні футболки.

Модні комбінезони на літо-2019: найкращі варіанти

Фото: pinterest.com

Модні комбінезони на літо-2019: найкращі варіанти

Фото: pinterest.com

Комбінезони-ромпери

Неможливо влітку обійтися і без комбінезонів з шортами (ромпер). Вони відрізняються різноманіттям кольорів і дизайнів: з відкритою спиною і розрізами з боків, квітковими мотивами — все це додає особливої легкості і, в якійсь мірі, невинності образам.

Модні комбінезони на літо-2019: найкращі варіанти

Фото: 1001sovety.ru

Модні комбінезони на літо-2019: найкращі варіанти

Фото: 1001sovety.ru

Модні комбінезони на літо-2019: найкращі варіанти

Фото: kleo.ru

Модні комбінезони на літо-2019: найкращі варіанти

Фото: kleo.ru

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Комбінезони в грецькому стилі

Комбінезони в грецькому стилі стали безумовним фаворитом літнього сезону у 2019 році. Особливо ті, що представлені з нестандартним асиметричним кроєм на одне плече або бюст'є з відсутніми бретелями.

Модні комбінезони на літо-2019: найкращі варіанти

Фото: kleo.ru

Модні комбінезони на літо-2019: найкращі варіанти

Фото: kleo.ru

Модні комбінезони на літо-2019: найкращі варіанти

Фото: kleo.ru

Модні комбінезони на літо-2019: найкращі варіанти

Фото: womenshealth.su

Вечірні комбінезони

Модні вечірні комбінезони стануть безпрограшним літнім варіантом наряду для особливих випадків. Адже вони відрізняються вишуканістю, елегантністю, розкішшю і легкістю.

Модні комбінезони на літо-2019: найкращі варіанти

Фото: ladywomans.ru

Модні комбінезони на літо-2019: найкращі варіанти

Фото: youinfashion.com.ua

Модні комбінезони на літо-2019: найкращі варіанти

Фото: kleo.ru

Модні комбінезони на літо-2019: найкращі варіанти

Фото: youinfashion.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти моди назвали напівпрозорі бікіні найсміливішим пляжним трендом літа 2019 року.

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