Модні комбінезони на літо-2019: найкращі варіанти

Жіночі комбінезони — один з найбільш актуальних елементів гардероба на літо 2019 року. Завдяки їм можна створити безліч стильних луків.
Головне, правильно підібрати фасон і крій вбрання, щоб вміло підкреслити достоїнства і приховати те, що навколишнім не потрібно бачити. OBOZREVATEL підготував для вас топ-4 варіанти найбільш трендових комбінезонів цього року.
Джинсові комбінезони
Джинсові комбінезони стали хітом цього сезону. Так, модними тепер є не тільки класика зі штанами, але також демократичні комбінезони з шортами і спідницями.
Фото: pinterest.com
Фото: pinterest.com
Фото: pinterest.com
Фото: pinterest.com
Зазначимо, що їх найкраще носити з лаконічним і простим вбранням. Чудово підійдуть однотонні футболки.
Фото: pinterest.com
Фото: pinterest.com
Комбінезони-ромпери
Неможливо влітку обійтися і без комбінезонів з шортами (ромпер). Вони відрізняються різноманіттям кольорів і дизайнів: з відкритою спиною і розрізами з боків, квітковими мотивами — все це додає особливої легкості і, в якійсь мірі, невинності образам.
Фото: 1001sovety.ru
Фото: 1001sovety.ru
Фото: kleo.ru
Фото: kleo.ru
Комбінезони в грецькому стилі
Комбінезони в грецькому стилі стали безумовним фаворитом літнього сезону у 2019 році. Особливо ті, що представлені з нестандартним асиметричним кроєм на одне плече або бюст'є з відсутніми бретелями.
Фото: kleo.ru
Фото: kleo.ru
Фото: kleo.ru
Фото: womenshealth.su
Вечірні комбінезони
Модні вечірні комбінезони стануть безпрограшним літнім варіантом наряду для особливих випадків. Адже вони відрізняються вишуканістю, елегантністю, розкішшю і легкістю.
Фото: ladywomans.ru
Фото: youinfashion.com.ua
Фото: kleo.ru
Фото: youinfashion.com.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти моди назвали напівпрозорі бікіні найсміливішим пляжним трендом літа 2019 року.
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