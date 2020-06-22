Модні капелюхи, кепі та панами на літо 2020: головні тренди

Аліна Мельник Мода 03:49, 22.06.2020

Головні убори влітку не лише покликані захистити від сонця, але й є важливим елементом образу.

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з трендами в моді на капелюхи, кепі та панами, які не залишать байдужими наших стильних читачок.

Панами

В останні роки панама стала одним з найбільш трендових літніх аксесуарів. 2020 року в тренді рибальські панами, величезні широкополі, панами з м'яких тканин і навіть класичні дачні в квіточку.

Панама в клітку від Elie Tahar
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Панама Lanvin
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Мереживна панама від Giambattista Valli
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"Рибальські" панами
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Капелюхи

Солом'яний капелюх, класичний крислатий або мереживний однаково гарні як для пляжу, так і для міста. Сміливо носіть з романтичними сукнями, шортами, сорочками.

Капелюшок Christian Dior
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Капелюх Christian Dior
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Капелюх Chanel
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Капелюхи на літо 2020
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Кепі

2020 року в тренді найрізноманітніші фасони кепі – від вінтажних в стилі 60-х до спортивних сітчастих: підбирайте модель до свого стилю.

Кепі від Prada
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Кепі від Stella McCartney
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Кепі Rokh
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