Модні капелюхи, кепі та панами на літо 2020: головні тренди
Головні убори влітку не лише покликані захистити від сонця, але й є важливим елементом образу.
OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з трендами в моді на капелюхи, кепі та панами, які не залишать байдужими наших стильних читачок.
Панами
В останні роки панама стала одним з найбільш трендових літніх аксесуарів. 2020 року в тренді рибальські панами, величезні широкополі, панами з м'яких тканин і навіть класичні дачні в квіточку.
Капелюхи
Солом'яний капелюх, класичний крислатий або мереживний однаково гарні як для пляжу, так і для міста. Сміливо носіть з романтичними сукнями, шортами, сорочками.
Кепі
2020 року в тренді найрізноманітніші фасони кепі – від вінтажних в стилі 60-х до спортивних сітчастих: підбирайте модель до свого стилю.
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