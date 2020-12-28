Модні головні убори 2021: Андре Тан назвав трендові моделі
Відомий український дизайнер Андре Тан дав кілька порад модницям щодо головних уборів узимку 2021 року. Так, кожна представниця жіночої статі почуватиметься комфортно і їй буде тепло.
Найголовніше цього сезону – забути про дитячі помпони. Відповідний пост знаменитість опублікував на своїй сторінці в Instagram.
Хустинка не тільки влітку
Хустини з бавовни, хутра та навіть шкіри розлітаються цієї зими, як гарячі пиріжки. Дуже гарний вигляд мають із будь-яким овалом обличчя.
Відрізаємо дитячий помпон
Проста, лаконічна форма шапки біні без фантазійних елементів – ідеальний вибір цієї зими. А шапку з помпоном залиште для прогулянки лісом. У повсякденних образах це табу.
Трохи Франції
Якщо душа вимагає Провансу, а карантин забрав можливість подорожувати – придивіться до берета. Тільки ніякого декору, блискіток, дивних квітів. І обов'язково шкіряний.
Прощай, зачіско
Це найтепліший і найбільш затишний тренд цього року. На жаль, укладкою доведеться пожертвувати.
Набір від бабусі
Шапка та шарф у наборі мають дешевий вигляд. А ось фетрові капелюхи поверх хусток – це справжнє мистецтво.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше напередодні Нового року український дизайнер Андре Тан розповів, яких помилок не можна припускатися під час вибору вбрання на святковий корпоратив.