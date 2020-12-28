Модні головні убори 2021: Андре Тан назвав трендові моделі

Відомий український дизайнер Андре Тан дав кілька порад модницям щодо головних уборів узимку 2021 року. Так, кожна представниця жіночої статі почуватиметься комфортно і їй буде тепло.

Найголовніше цього сезону – забути про дитячі помпони. Відповідний пост знаменитість опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Хустинка не тільки влітку

Хустини з бавовни, хутра та навіть шкіри розлітаються цієї зими, як гарячі пиріжки. Дуже гарний вигляд мають із будь-яким овалом обличчя.

Хустка не тільки влітку Instagram Андре Тана

Відрізаємо дитячий помпон

Проста, лаконічна форма шапки біні без фантазійних елементів – ідеальний вибір цієї зими. А шапку з помпоном залиште для прогулянки лісом. У повсякденних образах це табу.

Відрізаємо дитячий помпон Instagram Андре Тана

Трохи Франції

Якщо душа вимагає Провансу, а карантин забрав можливість подорожувати – придивіться до берета. Тільки ніякого декору, блискіток, дивних квітів. І обов'язково шкіряний.

Берет Instagram Андре Тана

Прощай, зачіско

Це найтепліший і найбільш затишний тренд цього року. На жаль, укладкою доведеться пожертвувати.

Тренд 2021 року Instagram Андре Тана

Набір від бабусі

Шапка та шарф у наборі мають дешевий вигляд. А ось фетрові капелюхи поверх хусток – це справжнє мистецтво.

Фетрові капелюхи поверх хусток Instagram Андре Тана

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше напередодні Нового року український дизайнер Андре Тан розповів, яких помилок не можна припускатися під час вибору вбрання на святковий корпоратив.