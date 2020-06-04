Модні джинси літа-2020: як вибрати ідеальну модель за типом фігури

Різноманітність джинсів зараз дуже велика – від прямих класичних моделей до широких "бананів". Однак підібрати їх так, щоб підкреслити всі свої достоїнства фігури, вміє не кожна жінка.

Про те, як правильно вибрати модні джинси на літо 2020 року за типом фігури – розповість OBOZREVATEL.

Фото: ledysoveti.ru

Бувають такі типи будови у жінок, за якими легко дізнатися, як правильно вибрати джинси:

форма пісочного годинника;

форма груші;

форма яблука;

форма прямокутника;

форма перевернутого трикутника.

Також при виборі модних джинсів на літо варто звертати увагу на такі деталі: наскільки вам в них комфортно, чи не сковують вони ваших рухів і чи не передавлюють джинси живіт.

Фото: ledysoveti.ru

Форма пісочного годинника

Особливість: маленькі груди, тонка талія і міцні стегна.

Власницям такої фігури варто придивитися до стильних джинсів-кльош з високою посадкою і до прямих класичних моделей. Вони вигідно підкреслять стегна і талію.

Форма груші

Особливість: нижня частина тіла широка, а верхня – тонша, пишні сідниці та стегна.

Якщо у вас тонкі плечі, вузька талія і широкі стегна, найкраще придивитися до джинсів-бойфрендів і кюлотів.

Також добре сидітимуть на такій фігурі прямі джинси з високою посадкою. Вони підкреслять талію і подовжать ноги.

Фото: pinterest

Форма яблука

Особливість: важкий верх і низ. Пишні груди з широкими плечима.

Якщо ваш тип фігури "яблуко", одягайте джинси з високою талією, які візуально підтягнуть живіт і подовжать ноги. Моделі кльош створять баланс між верхом і низом.

Фото: raikovstudio.ru

Форма прямокутника

Особливість: однакові пропорції плечей, стегон і талії.

Позначити талію і збільшити стегна в фігурі "прямокутник" допоможуть стильні скіні й "банани".

Форма перевернутого трикутника

Особливість: тонка талія і міцні стегна.

Власницям фігури "перевернутий трикутник" підійдуть розкльошені від коліна джинси та mom-джинси. І ті й інші візуально додадуть об`єму в стегнах, що допоможе приховати недоліки.

Фото: pinterest

Раніше OBOZREVATEL розповів про те, які сукні будуть в моді влітку 2020 року.