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31 січня • оновлено в 16:40
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Модні джинси 2020: які штани вибрати

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Серед головних трендів сезону знову речі з деніму. Так, в моді будуть джинси-кльош, пари з помітним швом посередині, моделі на кілька розмірів більші та джинси з низькою посадкою.

Про те, на які моделі слід звернути увагу пише Vogue.

Модні джинси 2020: які штани вибрати
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1970-і

Цієї весни дизайнери пропонують придбати джинси-кльош в дусі 1970-х. Вінтажна модель буде візуально витягати силует і підкреслювати лінію талії.

Модні джинси 2020: які штани вибрати

vogue.ua

Модні джинси 2020: які штани вибрати

vogue.ua

Помітний передній шов

Джинси з помітним швом по центру ноги – нова тенденція сезону весна-літо 2020. У колекціях брендів можна знайти різні інтерпретації таких моделей. Вони візуально витягають ногу.

Модні джинси 2020: які штани вибрати

vogue.ua

Модні джинси 2020: які штани вибрати

vogue.ua

Екстра-обсяг

У цьому сезоні на зміну прямим джинсам прийшли моделі на кілька розмірів більші. Об'ємні джинси можуть з легкістю підкреслити фігуру.

Модні джинси 2020: які штани вибрати

vogue.ua

Модні джинси 2020: які штани вибрати

vogue.ua

Низька посадка

Улюблені джинси з 2000-х років знову повернулися на модну арену. Так, моделі з низькою посадкою, які носили Брітні Спірс і Періс Хілтон, цієї весни потрібно спробувати знову адаптувати до свого гардеробу.

Модні джинси 2020: які штани вибрати

vogue.ua

Модні джинси 2020: які штани вибрати

vogue.ua

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Автор
Марія Дідик
Теги
Стиль Мода
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