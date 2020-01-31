Модні джинси 2020: які штани вибрати

Серед головних трендів сезону знову речі з деніму. Так, в моді будуть джинси-кльош, пари з помітним швом посередині, моделі на кілька розмірів більші та джинси з низькою посадкою.
Про те, на які моделі слід звернути увагу пише Vogue.
1970-і
Цієї весни дизайнери пропонують придбати джинси-кльош в дусі 1970-х. Вінтажна модель буде візуально витягати силует і підкреслювати лінію талії.
vogue.ua
vogue.ua
Помітний передній шов
Джинси з помітним швом по центру ноги – нова тенденція сезону весна-літо 2020. У колекціях брендів можна знайти різні інтерпретації таких моделей. Вони візуально витягають ногу.
vogue.ua
vogue.ua
Екстра-обсяг
У цьому сезоні на зміну прямим джинсам прийшли моделі на кілька розмірів більші. Об'ємні джинси можуть з легкістю підкреслити фігуру.
vogue.ua
vogue.ua
Низька посадка
Улюблені джинси з 2000-х років знову повернулися на модну арену. Так, моделі з низькою посадкою, які носили Брітні Спірс і Періс Хілтон, цієї весни потрібно спробувати знову адаптувати до свого гардеробу.
vogue.ua
vogue.ua
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