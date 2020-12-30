Модні дублянки 2021: названо трендові моделі

Софія Ковнір Мода 12:00, 30.12.2020 Оновлено: 12:01, 30.12.2020

Добре утеплитися взимку 2021 допоможуть модні дублянки, які цього сезону як ніколи залишаються в тренді. Ви можете придбати у свій гардероб як оверсайз моделі, так і різнокольорові варіанти.

У будь-якому випадку вони будуть виглядати стильно. OBOZREVATEL зібрав добірку головних трендів зими 2021 і розповість, які краще придбати дублянки, щоб виглядати бездоганно.

Акцент на комір

  • Цього сезону дизайнери роблять акцент на великі коміри. Форма може бути різна – відкладна, шалева, англійська. Головне – щоб хутряний комір був широкий.

Акцент на комір

Авіатори

  • В тренді залишаються дублянки-авіатори, в яких кожна модниця буде почуватися в теплі, комфорті та затишку. Такий верхній одяг добре вписується у повсякденний зимовий гардероб, а також буде поєднуватися як з брюками, так і спідницями.

Авіатори

Короткі дублянки

  • Ці моделі все так само залишаються в тренді. У новому сезоні їх довжина може доходити як до талії, так і до середини стегна.

Короткі дублянки

Модні кольори

  • Актуальний колір в сезоні зима 2021 – коричневий. Більшість дизайнерів представили моделі пісочного, бежевого, шоколадного, теракотового кольору. Крім того, в тренді будуть білі, чорні та оливкові дублянки.

Модні дублянки

У стилі оверсайз

  • Дублянка на кілька розмірів більше звичайного виглядає дуже об'ємно. Але водночас модниці можуть не боятися і сміливо купувати такі речі. Вони навіть зможуть приховати якісь недоліки.

У стилі оверсайз

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий український дизайнер Андре Тан дав кілька порад модницям щодо головних уборів узимку 2021 року.

Коментувати
Lady Мода

Дивіться також

Зеленський підписав указ про усунення голови КСУ Тупицького

Прем’єрство Тимошенко стає питанням виживання країни та людей, – експерт

Татарова передумали заарештовувати і заговорили про необґрунтованість підозри

Порівнюємо зарплати в СРСР і зараз

2021: Світ прийде в норму і стане інакшим