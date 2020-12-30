Модні дублянки 2021: названо трендові моделі

Добре утеплитися взимку 2021 допоможуть модні дублянки, які цього сезону як ніколи залишаються в тренді. Ви можете придбати у свій гардероб як оверсайз моделі, так і різнокольорові варіанти.

У будь-якому випадку вони будуть виглядати стильно. OBOZREVATEL зібрав добірку головних трендів зими 2021 і розповість, які краще придбати дублянки, щоб виглядати бездоганно.

Цього сезону дизайнери роблять акцент на великі коміри. Форма може бути різна – відкладна, шалева, англійська. Головне – щоб хутряний комір був широкий.

В тренді залишаються дублянки-авіатори, в яких кожна модниця буде почуватися в теплі, комфорті та затишку. Такий верхній одяг добре вписується у повсякденний зимовий гардероб, а також буде поєднуватися як з брюками, так і спідницями.

Ці моделі все так само залишаються в тренді. У новому сезоні їх довжина може доходити як до талії, так і до середини стегна.

Актуальний колір в сезоні зима 2021 – коричневий. Більшість дизайнерів представили моделі пісочного, бежевого, шоколадного, теракотового кольору. Крім того, в тренді будуть білі, чорні та оливкові дублянки.

Дублянка на кілька розмірів більше звичайного виглядає дуже об'ємно. Але водночас модниці можуть не боятися і сміливо купувати такі речі. Вони навіть зможуть приховати якісь недоліки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий український дизайнер Андре Тан дав кілька порад модницям щодо головних уборів узимку 2021 року.