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7 лютого • оновлено в 09:10
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Модні штани на весну-2020: з чим носити та як вибрати

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Укорочені штани на весну – вибір багатьох дівчат, адже це і стильно, і красиво, і чудово виглядає разом з трендовим взуттям.

Крім того, вони дуже практичні. Як підібрати потрібну модель – розповість OBOZREVATEL.

Укорочені штани на весну

Укорочені штани на весну

Prom.ua

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Із чим поєднувати червоні штани: модний приклад від Тіни Канделакі

Для офісу пасуватимуть модні укорочені штани в спокійних тонах. Відмінним вибором буде зелена гамма.

Укорочені штани на весну

Укорочені штани на весну

LeBoutique

Укорочені штани на весну

Укорочені штани на весну

Pinterest

Укорочені штани на весну

Укорочені штани на весну

rozetka.com.ua

Укорочені штани на весну

Укорочені штани на весну

Pinterest

Укорочені штани на весну

Укорочені штани на весну

Pinterest

Так, штани зеленого кольору суворі, відповідають дрескоду і універсальні в поєднаннях. Вони пасуватимуть для будь-якої ситуації та будуть чудово виглядати з джемепром оверсайз, легкою блузкою і низьким взуттям.

Укорочені штани на весну

Укорочені штани на весну

dalimoda.com.ua

Шкіряні короткі штани, які не виходять з моди вже кілька сезонів поспіль, зроблять образ сексуальним. А світлі підійдуть на щодень.

Укорочені штани на весну

Укорочені штани на весну

Pinterest

Укорочені штани на весну

Укорочені штани на весну

maximoda.com.ua

Укорочені штани на весну

Укорочені штани на весну

brestmoda.com

Укорочені штани на весну

Укорочені штани на весну

dieva.com.ua

Укорочені штани на весну

Укорочені штани на весну

vogue.ua

Укорочені штани на весну

Укорочені штани на весну

shop.mango.com

Укорочені брюки на весну

Укорочені брюки на весну

lifestylewomens.ru

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Що вдягти навесні 2020: топ-5 головних трендів у моді

Також у 2020 році в моді будуть кюлоти, які також можна віднести до розряду укорочених штанів на весну. Варіант з високою посадкою прекрасно підкреслить лінії стегон і талії і подовжить ноги.

Укорочені штани на весну

Укорочені штани на весну

ladycharm.net

Укорочені штани на весну

Укорочені штани на весну

Pinterest

Укорочені штани на весну

Укорочені штани на весну

itsfashionably.com

Оскільки весна – це час романтики, в моді буде одяг пастельних тонів: від ніжно-блакитних до грайливих рожевих відтінків.

Укорочені штани на весну

Укорочені штани на весну

newsdaily.com.ua

Укорочені штани на весну

Укорочені штани на весну

smartwomens.ru

Укорочені штани на весну

Укорочені штани на весну

trendy-u.com

Крім того, в тренді залишиться клітинка: якщо обираєте річ не на один сезон, без сумнівів купуйте укорочені штани в клітинку, і точно не прогадаєте.

Укорочені штани на весну

Укорочені штани на весну

Pinterest

Укорочені штани на весну

Укорочені штани на весну

dressa.com.ua

Укорочені штани на весну

Укорочені штани на весну

milanstyleguide.com

Укорочені штани на весну

Укорочені штани на весну

Pinterest

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як гналися за модою за часів пізнього СРСР: перешиті труси, гетри, яскраві кульки.

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Автор
Аліна Мельник
Місце
Україна
Теги
Краса жінки Стиль Мода
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