Модні штани на весну-2020: з чим носити та як вибрати

Укорочені штани на весну – вибір багатьох дівчат, адже це і стильно, і красиво, і чудово виглядає разом з трендовим взуттям.

Крім того, вони дуже практичні. Як підібрати потрібну модель – розповість OBOZREVATEL.

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Для офісу пасуватимуть модні укорочені штани в спокійних тонах. Відмінним вибором буде зелена гамма.

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Так, штани зеленого кольору суворі, відповідають дрескоду і універсальні в поєднаннях. Вони пасуватимуть для будь-якої ситуації та будуть чудово виглядати з джемепром оверсайз, легкою блузкою і низьким взуттям.

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Шкіряні короткі штани, які не виходять з моди вже кілька сезонів поспіль, зроблять образ сексуальним. А світлі підійдуть на щодень.

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Також у 2020 році в моді будуть кюлоти, які також можна віднести до розряду укорочених штанів на весну. Варіант з високою посадкою прекрасно підкреслить лінії стегон і талії і подовжить ноги.

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Оскільки весна – це час романтики, в моді буде одяг пастельних тонів: від ніжно-блакитних до грайливих рожевих відтінків.

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Крім того, в тренді залишиться клітинка: якщо обираєте річ не на один сезон, без сумнівів купуйте укорочені штани в клітинку, і точно не прогадаєте.

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Раніше OBOZREVATEL розповідав, як гналися за модою за часів пізнього СРСР: перешиті труси, гетри, яскраві кульки.

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