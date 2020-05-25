Модні босоніжки 2020: яке взуття носити влітку

Аліна Мельник Мода 04:46, 25.05.2020

Босоніжки – це головне літнє взуття, тому до їх вибору варто поставитися дуже уважно, простеживши, щоб вони відповідали останнім модним віянням.

Вибір у сезоні 2020 року досить широкий, тому можна вибрати як екстравагантні модні босоніжки, так і максимально комфортні. OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з найактуальнішими трендами цього літа.

Босоніжки з гострим миском

Босоніжки з гострим миском
kleo.ru
Босоніжки з гострим миском
shafa.ua

Прозорі босоніжки

Прозорі босоніжки
asos.com
Прозорі босоніжки
IZI.ua

Босоніжки в квітку

Босоніжки в квітку
kleo.ru
Босоніжки в квітку
shafa.ua

Босоніжки металік

Босоніжки під срібло
cosmo.ru
Босоніжки під золото
kleo.ru

Босоніжки з ремінцями

Босоніжки з ремінцями
kleo.ru
Босоніжки з ремінцями
thefashion.com.ua

Танкетка

Босоніжки на танкетці
kleo.ru
Босоніжки на танкетці
kleo.ru

Босоніжки з зав'язками

Босоніжки на зав'язках
ayelinta.com
Босоніжки на зав'язках
letoile.ru
Босоніжки на зав'язках
kleo.ru

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, названо наймодніший тренд у моді на босоніжки 2020.

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Lady Мода

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