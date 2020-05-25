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25 травня • оновлено в 04:59
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Модні босоніжки 2020: яке взуття носити влітку

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Босоніжки – це головне літнє взуття, тому до їх вибору варто поставитися дуже уважно, простеживши, щоб вони відповідали останнім модним віянням.

Вибір у сезоні 2020 року досить широкий, тому можна вибрати як екстравагантні модні босоніжки, так і максимально комфортні. OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з найактуальнішими трендами цього літа.

Босоніжки з гострим миском

Босоніжки з гострим миском

Босоніжки з гострим миском

kleo.ru

Босоніжки з гострим миском

Босоніжки з гострим миском

shafa.ua

Прозорі босоніжки

Прозорі босоніжки

Прозорі босоніжки

asos.com

Прозорі босоніжки

Прозорі босоніжки

IZI.ua

Босоніжки в квітку

Босоніжки в квітку

Босоніжки в квітку

kleo.ru

Босоніжки в квітку

Босоніжки в квітку

shafa.ua

Босоніжки металік

Босоніжки під срібло

Босоніжки під срібло

cosmo.ru

Босоніжки під золото

Босоніжки під золото

kleo.ru

Босоніжки з ремінцями

Босоніжки з ремінцями

Босоніжки з ремінцями

kleo.ru

Босоніжки з ремінцями

Босоніжки з ремінцями

thefashion.com.ua

Танкетка

Босоніжки на танкетці

Босоніжки на танкетці

kleo.ru

Босоніжки на танкетці

Босоніжки на танкетці

kleo.ru

Босоніжки з зав'язками

Босоніжки на зав'язках

Босоніжки на зав'язках

ayelinta.com

Босоніжки на зав'язках

Босоніжки на зав'язках

letoile.ru

Босоніжки на зав'язках

Босоніжки на зав'язках

kleo.ru

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, названо наймодніший тренд у моді на босоніжки 2020.

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Автор
Аліна Мельник
Тема
новини України
Місце
Україна
Теги
Краса Стиль Мода
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