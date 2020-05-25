Модні босоніжки 2020: яке взуття носити влітку

Босоніжки – це головне літнє взуття, тому до їх вибору варто поставитися дуже уважно, простеживши, щоб вони відповідали останнім модним віянням.

Вибір у сезоні 2020 року досить широкий, тому можна вибрати як екстравагантні модні босоніжки, так і максимально комфортні. OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з найактуальнішими трендами цього літа.

Босоніжки з гострим миском

Босоніжки з гострим миском kleo.ru

Босоніжки з гострим миском shafa.ua

Прозорі босоніжки

Прозорі босоніжки asos.com

Прозорі босоніжки IZI.ua

Босоніжки в квітку

Босоніжки в квітку kleo.ru

Босоніжки в квітку shafa.ua

Босоніжки металік

Босоніжки під срібло cosmo.ru

Босоніжки під золото kleo.ru

Босоніжки з ремінцями

Босоніжки з ремінцями kleo.ru

Босоніжки з ремінцями thefashion.com.ua

Танкетка

Босоніжки на танкетці kleo.ru

Босоніжки на танкетці kleo.ru

Босоніжки з зав'язками

Босоніжки на зав'язках ayelinta.com

Босоніжки на зав'язках letoile.ru

Босоніжки на зав'язках kleo.ru

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, названо наймодніший тренд у моді на босоніжки 2020.

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