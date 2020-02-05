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7 лютого • оновлено в 09:10
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Модне жіноче взуття 2020 року: як бути в тренді

18т
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До кінця зими залишилося менше місяця, але це не привід не звертати увагу на трендове взуття цього сезону. Цілком ймовірно, що початок весни буде таким же холодним і без теплих чобіт вам не обійтися.

Про те, яке взуття слід встигнути купити, пише Cosmopolitan.

Модне жіноче взуття 2020 року: як бути в тренді

pexels.com

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Барвисте взуття

Рожеве, червоне, зелене або жовте - чим яскравіше взуття, тим краще. Носіть взимку та ранньою весною чоботи тільки насичених сміливих відтінків.

Модне жіноче взуття 2020 року: як бути в тренді

cosmo.ru

Чоботи з широкою халявою

У новому сезоні наймодніше зимове взуття - не нижче коліна, але в пріоритеті вже не чоботи-шкарпетки, а моделі з широкою халявою, які максимально вільно сидять на нозі.

Модне жіноче взуття 2020 року: як бути в тренді

cosmo.ru

Взуття з товстою підошвою

Зимове взуття на товстій підошві повинна бути в кожному гардеробі. Черевики нейтральних відтінків не тільки стильно виглядають, але і допомагають відчувати себе комфортно цілий день.

Модне жіноче взуття 2020 року: як бути в тренді

cosmo.ru

Декоровані ботильйони

Взуття зі зміїної шкіри або пара, декорована незвичайним каблуком стане яскравим доповненням до вашої колекції взуття.

Модне жіноче взуття 2020 року: як бути в тренді

cosmo.ru

Взуття з квадратним носком

Вінтажні форми залишаються в списках трендів, особливо виділяється взуття з квадратним носком. Для модного зимового образу вибирайте моделі з різким геометричним профілем і блоковим каблуком.

Модне жіноче взуття 2020 року: як бути в тренді

cosmo.ru

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як гналися за модою за часів пізнього СРСР: перешиті труси, гетри, яскраві кульки.

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Автор
Марія Дідик
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