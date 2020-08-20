Модне взуття на осінь 2020: головні тренди сезону.

Взуття – одне з головних складових будь-якого образу, без нього неможливо обійтися. Тому до його вибору варто підходити особливо серйозно.

OBOZREVATEL пропонує добірку трендового взуття на осінь 2020 року, яке підійде під будь-який образ і зробить його незабутнім.

Взуття з гострим носком

Туфлі та ботильйони з гострими носками як і раніше залишаються наймоднішим взуттям осені. Зазначимо, що такі моделі можна поєднувати зі штанами та сорочкою, спідницями та сукнями.

yapokupayu.ru

wona.com.ua

Чоботи для верхової їзди

Альтернативою грубим черевикам в новому осінньому сезоні стануть чоботи для верхової їзди. Актуальні пари взуття можуть бути як масивними, так і більш витонченими. Дані чоботи можна носити не тільки з джинсами та класичними штанами, але навіть з сукнями та спідницями.

wona.com.ua

aliexpress.ru

Взуття з квадратним носком

Квадратний носок також залишається в моді. Він може бути й на балетках, і на чоботях, і на ботильйонах. Поєднувати таку модель взуття найкраще з класичним вбранням.

fashion-woman.com

fashion-woman.com

Туфлі Kitten heels

Кitten heels – це туфлі, які мають мініатюрний каблук від 3,5 до 4,75 см. Вони були популярні у 2000-х, і тепер здійснили своє тріумфальне повернення. Зазначимо, що дана модель туфель ідеально впишеться в будь-який образ.

toptop.ru

women-tusovka.ru

Кольорова шкіра

Скласти яскравий образ допоможе кольорове шкіряне взуття – в прийдешньому сезоні дизайнери радять не соромитися в підборі відтінків.

vogue.ua

vogue.ua

Високі чоботи

Улюблені високі чоботи також залишаються в центрі уваги восени 2020 року. Зазначимо, що ви можете обирати моделі як з широкою халявою, так і з прямою. Однак експерти радять відмовитися від обтислих варіантів.

vogue.ua

modnayaobuvru.ru

Кросівки в ретро-стилістиці

Кросівки – універсальна пара взуття, яка є незамінною в будь-який час року. Восени особливо популярними стануть кросівки та кеди в ретро-тематиці. Вони будуть ідеально поєднуватися з верхнім одягом.

aliexpress.ru

marieclaire.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти моди назвали головні тренди осені 2020 року, проаналізувавши street style фотографії зірок ьп нові колекції популярних модних домів.

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