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18 вересня • оновлено в 12:21
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Модне взуття на осінь 2019: головні тренди сезону

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Для кожної жінки вибір взуття завжди є актуальною темою, незалежно від сезону. Але якщо влітку ця проблема вирішується дуже легко — яскраві стильні босоніжки, кросівки і сандалі дозволяють створювати безліч небанальних образів в різних стилях, то восени все набагато складніше.

OBOZREVATEL пропонує добірку трендового взуття на осінь 2019, яке підійде під будь-який образ і зробить його незабутнім.

Козаки

Особливо популярними восени будуть козаки. Їх можна одягати з джинсами, сукнями оверсайз, пальто і сорочками.

Модне взуття на осінь 2019: головні тренди сезону

Фото: lady.tochka.net

Модне взуття на осінь 2019: головні тренди сезону

Фото: beauty.ua

Модне взуття на осінь 2019: головні тренди сезону

Фото: beauty.ua

Модне взуття на осінь 2019: головні тренди сезону

Фото: zhenskie-melochi.ru

Новини
Тренди осені 2019: який верхній одяг вибрати

Грубі черевики

Небувалою популярністю користуватимуться восени і грубі черевики. Цю універсальну модель взуття можна поєднувати буквально з усім. Наприклад, носити з джинсами-бананами, кроп-топом і щільною шкіряною курткою, шифоновою сукнею. Головне, не бійтеся експериментувати.

Модне взуття на осінь 2019: головні тренди сезону

Фото: edinstvennaya.ua

Модне взуття на осінь 2019: головні тренди сезону

Фото: edinstvennaya.ua

Модне взуття на осінь 2019: головні тренди сезону

Фото: yapokupayu.ru

Модне взуття на осінь 2019: головні тренди сезону

Фото: voguemoda.ru

Масивні кросівки

Кросівки — універсальна пара взуття, яка є незамінною в будь-який час року. Восени особливо популярними стануть масивні кросівки. Вони будуть ідеально поєднуватися з верхнім одягом.

Модне взуття на осінь 2019: головні тренди сезону

Фото: edinstvennaya.ua

Модне взуття на осінь 2019: головні тренди сезону

Фото: beauty.ua

Модне взуття на осінь 2019: головні тренди сезону

Фото: style-info.guru

Модне взуття на осінь 2019: головні тренди сезону

Фото: beauty.ua

Лофери

Ця модель взуття вже стала класикою завдяки зручності форми. Восени 2019 року, цей тренд залишається на піку популярності. Зазначимо, що таке взуття можна поєднувати зі штанами, сорочкою та сукнями.

Модне взуття на осінь 2019: головні тренди сезону

Фото: moddam.ru

Модне взуття на осінь 2019: головні тренди сезону

Фото: moddam.ru

Модне взуття на осінь 2019: головні тренди сезону

Фото: urbastion.ru

Модне взуття на осінь 2019: головні тренди сезону

Фото: urbastion.ru

Ботфорди

Улюблені високі чоботи також залишаються в центрі уваги восени 2019 року. Зазначимо, що вони обов'язково повинні бути з широкою халявою.

Модне взуття на осінь 2019: головні тренди сезону

Фото: beauty.ua

Модне взуття на осінь 2019: головні тренди сезону

Фото: modnayaobuvru.ru

Модне взуття на осінь 2019: головні тренди сезону

Фото: bazaar.ru

Модне взуття на осінь 2019: головні тренди сезону

Фото: allsisters.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, в сезоні осінь-зима 2018/2019 креативний директор Sacai Тітосе Абе прийняла незвичайне рішення і взула моделей в різні черевики.

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