Модне взуття 2021-го року: названо трендові моделі

У 2021 році в моду повертається взуття з гострим носком. Така модель повинна бути у кожної представниці жіночої статі і в ній ви будете виглядати шикарно.

Крім того, в трендах залишаються босоніжки з ланцюгами, а також домашні тапочки з хутром, в яких можна ходити по вулиці. Детальніше про популярні моделі – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Домашні тапочки з хутром

У новому році хутряне взуття залишається в тренді, так як воно дуже зручне і практичне. Свою варіацію показали такі відомі бренди як Gucci, Eckhaus Latta в колаборації з UGG Australia, Rosetta Getty, Nanushka і багато інших.

Домашні тапочки з хутром

Домашні тапочки з хутром на вулицю

Босоніжки через палець на підборах або сланці

Головною перевагою босоніжок на танкетці і платформі є їх зручність і можливість завершувати елегантні сети. Взуття через палець або сланці можна носити як із шкіряними речами, так і сукнями або навіть брючними костюмами.

Босоніжки через палець на підборах

Сланці

Моделі з ланцюгами

Таке взуття прикрасить не тільки кисті улюбленими аксесуарами, а й щиколотки. А масивні ланцюги сподобаються прихильницям максималізму. Подібні моделі зроблять будь-який образ ще краще.

Моделі з ланцюгами

Взуття з ланцюгами

Взуття з гострим носком

Гострий носок залишається модним трендом у 2021 році. У моді будуть високі чоботи і укорочені ботильйони з широкою гомілкою і загостреним носком.

Взуття з гострим носком

Популярні моделі з гострим носком

Жокейські чоботи

У 2021 році в тренді будуть чоботи для верхової їзди з широкою гомілкою, які можна носити не тільки на заміських ранчо, але і в мегаполісах. Незважаючи на те, що сучасна мода виступає за максимальну свободу стилю, у жокейських чобіт є обов'язкові елементи: матова шкіра, чорно-коричнева палітра, одвороти або невеликі потертості.

Жокейські чоботи

Модні жокейські чоботи

Як повідомляв OBOZREVATEL, інститут кольору Pantone назвав відразу два нових головних кольори 2021 року, які символізують стійкість, надію і щастя.