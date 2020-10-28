Модне взуття 2020-2021: названо найкращі варіанти сезону осінь-зима

У сезоні осінь-зима 2020-2021 з'явилося відразу кілька яскравих і незвичайних модних трендів. Взуття в цьому сезоні дуже різноманітне і практичне.

Про те, які взуттєві тренди будуть популярні цієї осені та зими – пише ТСН.ua (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Гумові чоботи

Один із найпрактичніших видів взуття – гумові чоботи – в цьому сезоні будуть гостро популярні. Вони можуть бути яскравих "цукеркових" кольорів, а також білими – це дуже вітається. У моді також товста гумова підошва і гумові накладки на шкіряні чоботи, що імітують калоші.

Колекція Versace прет-а-порте сезону осінь-зима 2020-2021 ТСН.ua

Гумові чоботи ТСН.ua

Жокейські чоботи

Старі добрі чоботи для верхової їзди стануть в цьому сезоні одними з найбажаніших. Вони можуть бути класичними чорними з рудим відворотом або однотонними, можуть мати класичний жокейський каблук або більш високий і витончений – не важливо. Носити їх можна абсолютно з будь-яким одягом, але особливо ефектно вони виглядатимуть з кейпами і блейзерами.

Жокейські чоботи ТСН.ua

Колекція Chanel прет-а-порте сезону осінь-зима 2020-2021 ТСН.ua

Черевики дербі

Не втрачають своєї актуальності і класичні черевики дербі. У цьому сезоні вони можуть бути як класичних взуттєвих кольорів – чорного і коричневого, так і яскравими і навіть з принтом.

Колекція Prada прет-а-порте сезону осінь-зима 2020-2021 ТСН.ua

Черевики челсі

Дуже актуальні в цьому сезоні черевики челсі. Вони можуть бути на тонкій підошві, а можуть – на дуже товстій, що швидше нагадує танкетку. Взагалі, взуття на танкетці також буде дуже популярне.

Колекція Alexander McQueen прет-а-порте сезону осінь-зима 2020-2021 ТСН.ua

Ботфорти і чоботи на високій платформі

Уже котрий сезон дизайнери не можуть відмовитися від ботфортів. Крім класичних моделей і ботфортів-панчох, є також різні більш вигадливі варіації, наприклад, ботфорти з кишенями на голені.

Колекція Alexander McQueen прет-а-порте сезону осінь-зима 2020-2021 ТСН.ua

Також в моді буде досить зухвале взуття на широкому каблуці і дуже високій платформі.

Колекція Paco Rabanne прет-а-порте сезону осінь-зима 2020-2021 ТСН.ua

Туфлі з ремінцем навколо щиколотки

Якщо ви не готові поступитися елегантністю на догоду практичності, вибирайте туфлі з ремінцем навколо щиколотки. Вони підійдуть до спідниць, укорочених штанів і, звичайно, вечірнім сукням.

Туфлі з ремінцем навколо щиколотки ТСН.ua

Колекція Fendi прет-а-порте сезону осінь-зима 2020-2021 ТСН.ua

Туфлі та босоніжки зі шкарпетками

Якщо ви любите взимку носити легке взуття, але не готові мерзнути, дизайнери пропонують носити туфлі та босоніжки з теплим, або не дуже, носком.

Колекція Iceberg прет-а-порте сезону осінь-зима 2020-2021 ТСН.ua

Туфлі та босоніжки зі шкарпетками ТСН.ua

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