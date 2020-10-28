Модне взуття 2020-2021: названо найкращі варіанти сезону осінь-зима

У сезоні осінь-зима 2020-2021 з'явилося відразу кілька яскравих і незвичайних модних трендів. Взуття в цьому сезоні дуже різноманітне і практичне.

Про те, які взуттєві тренди будуть популярні цієї осені та зими – пише ТСН.ua (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Гумові чоботи

Один із найпрактичніших видів взуття – гумові чоботи – в цьому сезоні будуть гостро популярні. Вони можуть бути яскравих "цукеркових" кольорів, а також білими – це дуже вітається. У моді також товста гумова підошва і гумові накладки на шкіряні чоботи, що імітують калоші.

Жокейські чоботи

Старі добрі чоботи для верхової їзди стануть в цьому сезоні одними з найбажаніших. Вони можуть бути класичними чорними з рудим відворотом або однотонними, можуть мати класичний жокейський каблук або більш високий і витончений – не важливо. Носити їх можна абсолютно з будь-яким одягом, але особливо ефектно вони виглядатимуть з кейпами і блейзерами.

Черевики дербі

Не втрачають своєї актуальності і класичні черевики дербі. У цьому сезоні вони можуть бути як класичних взуттєвих кольорів – чорного і коричневого, так і яскравими і навіть з принтом.

Черевики челсі

Дуже актуальні в цьому сезоні черевики челсі. Вони можуть бути на тонкій підошві, а можуть – на дуже товстій, що швидше нагадує танкетку. Взагалі, взуття на танкетці також буде дуже популярне.

Ботфорти і чоботи на високій платформі

Уже котрий сезон дизайнери не можуть відмовитися від ботфортів. Крім класичних моделей і ботфортів-панчох, є також різні більш вигадливі варіації, наприклад, ботфорти з кишенями на голені.

Також в моді буде досить зухвале взуття на широкому каблуці і дуже високій платформі.

Туфлі з ремінцем навколо щиколотки

Якщо ви не готові поступитися елегантністю на догоду практичності, вибирайте туфлі з ремінцем навколо щиколотки. Вони підійдуть до спідниць, укорочених штанів і, звичайно, вечірнім сукням.

Туфлі та босоніжки зі шкарпетками

Якщо ви любите взимку носити легке взуття, але не готові мерзнути, дизайнери пропонують носити туфлі та босоніжки з теплим, або не дуже, носком.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2020 році знову повернувся в моду піджак зі шкіри, який був популярний в 1990-х роках.