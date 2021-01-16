Модне фарбування волосся 2021: названо топ-7 трендів

Модне фарбування волосся – відмінний спосіб змінити свій імідж і прекрасна можливість мати вигляд зовсім по-новому: стильно і яскраво.

Так, 2021 року професіонали пропонують жінкам як натуральні кольори, так і фарбування в яскраві відтінки. Докладніше про це – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Каліфорнійський блонд

Цей модний колір волосся дуже популярний серед Instagram-зірок і знаменитостей Голлівуду. Він створюється за допомогою мелірування окремих пасом, які ніби вигорають під сонцем. Це універсальний колір волосся, який підходить всім і робить зачіску візуально об'ємнішою.

Каліфорнійський блонд pinterest.com

Каліфорнійський блонд pinterest.com

Каліфорнійський блонд pinterest.com

Карамельне фарбування

Колорування в карамельних тонах – один із найпопулярніших hair-трендів 2021 року. Але на відміну від тих різких контрастних переходів на волоссі, які більшість носили на початку 2000-х, новий стиль передбачає використання додаткових, м'яких тонів, виконаних у техніці бейбілайтс, балаяж і навіть омбре.

Карамельне фарбування vplate.ru

Карамельне фарбування pinterest.com

Карамельне фарбування Instagram balayageby_mtlewis

Насичений чорний

У 2021 році в моду повертається насичений чорний колір, головною умовою фарбування в який є відмінна якість волосся і хороший догляд, які забезпечать чорному волоссю дзеркальний блиск.

Насичений чорний колір волосся graziamagazine.ru

Насичений чорний колір волосся Instagram skintypesmag

Насичений чорний колір волосся weheartit.com

Мідний рудий

Також у список актуальних кольорів 2021 роки знову потрапив рудий. Зазначимо, що це стосується як бронзових відтінків, так і холодного рудого тону, який матиме чудовий вигляд на волоссі середньої довжини.

Мідний рудий колір волосся Instagram curlyhairkillas

Мідний рудий колір волосся Instagram zendaya

Мідний рудий колір волосся krasotka.cc

Попелястий

Попелястий відтінок не покидає перші позиції ось уже кілька років поспіль. Зазначимо, що популярні техніки, наприклад, омбре, дозволять зробити ще більш креативне фарбування.

Попелястий колір волосся pinterest.com

Попелястий колір волосся pinterest.com

Попелястий колір волосся pinterest.com

Кольорові пасма біля обличчя

Якщо ви поки не готові до кардинальних змін кольору, але дуже хочете ризикнути, почніть із пасом біля обличчя. Це найбезпечніший спосіб спробувати щось нове й освіжити свій образ – його вже встигли випробувати багато зірок. Особливо актуальним 2021 року буде фарбування пасом в яскраві кольори: рожевий, зелений, синій.

Кольорові пасма біля обличчя cosmo.ru

Кольорові пасма біля обличчя cosmo.ru

Кольорові пасма біля обличчя cosmo.ru

Фарбування волосся в різні кольори

Фарбування волосся в різні кольори Instagram LINH PHAN

Фарбування волосся в різні кольори Instagram Nikki_Makeup

Фарбування волосся в різні кольори Instagram LINH PHAN

Фарбування волосся в різні кольори Instagram LINH PHAN

Фарбування волосся в різні кольори Instagram LINH PHAN

Як повідомляв OBOZREVATEL, хустки знову повернулися в моду, і це один із найстильніших аксесуарів на голову, які освіжають будь-який образ навіть у холодну пору року.