Модне фарбування волосся 2021: названо топ-7 трендів

Модне фарбування волосся – відмінний спосіб змінити свій імідж і прекрасна можливість мати вигляд зовсім по-новому: стильно і яскраво.

Так, 2021 року професіонали пропонують жінкам як натуральні кольори, так і фарбування в яскраві відтінки. Докладніше про це – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Цей модний колір волосся дуже популярний серед Instagram-зірок і знаменитостей Голлівуду. Він створюється за допомогою мелірування окремих пасом, які ніби вигорають під сонцем. Це універсальний колір волосся, який підходить всім і робить зачіску візуально об'ємнішою.

Колорування в карамельних тонах – один із найпопулярніших hair-трендів 2021 року. Але на відміну від тих різких контрастних переходів на волоссі, які більшість носили на початку 2000-х, новий стиль передбачає використання додаткових, м'яких тонів, виконаних у техніці бейбілайтс, балаяж і навіть омбре.

У 2021 році в моду повертається насичений чорний колір, головною умовою фарбування в який є відмінна якість волосся і хороший догляд, які забезпечать чорному волоссю дзеркальний блиск.

Також у список актуальних кольорів 2021 роки знову потрапив рудий. Зазначимо, що це стосується як бронзових відтінків, так і холодного рудого тону, який матиме чудовий вигляд на волоссі середньої довжини.

Попелястий відтінок не покидає перші позиції ось уже кілька років поспіль. Зазначимо, що популярні техніки, наприклад, омбре, дозволять зробити ще більш креативне фарбування.

Якщо ви поки не готові до кардинальних змін кольору, але дуже хочете ризикнути, почніть із пасом біля обличчя. Це найбезпечніший спосіб спробувати щось нове й освіжити свій образ – його вже встигли випробувати багато зірок. Особливо актуальним 2021 року буде фарбування пасом в яскраві кольори: рожевий, зелений, синій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, хустки знову повернулися в моду, і це один із найстильніших аксесуарів на голову, які освіжають будь-який образ навіть у холодну пору року.