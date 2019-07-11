Модне фарбування волосся 2019: названо топ-5 трендів

Сьогодні тенденції у світі модного фарбування волосся, обертаються навколо простих, класичних трендів. Стилісти знову і знову повертаються до простих відтінків волосся, які дивують своєю глибиною і креативом.

Тому OBOZREVATEL пропонує докладніше дізнатися, яке фарбування волосся буде в тренді у 2019 році.

Платиновий блонд

Світло-попелястий блонд або як його ще називають "платиновий" став однією з ключових тенденцій в фарбуванні 2019 року. Виглядає він, як яскравий перламутровий колір волосся з насиченим сріблястим відтінком.

Фото: beauty.ua

Фото: ratatum.com

Живий корал

Привабливий кораловий колір також став одним з найпопулярніших відтінків для фарбування волосся у 2019 році.Зазначимо, що він відмінно підійде дівчатам зі світлим волоссям — блондинкам і світло-русявим.

Фото: instagram/cambridge_hair_collective

Фото: beauty.ua

Новини Названо наймодніші речі 2019 року

Мідний

Також в список актуальних кольорів на 2019 рік знову потрапив рудий. Примітно, що це стосується як бронзових відтінків, так і холодного рудого тону, який відмінно буде виглядати на волоссі середньої довжини.

Фото: y-jenchina.ru

Фото: y-jenchina.ru

Теплий каштан

Всім жінкам, яким подобається темний колір волосся більше за світлий, але при цьому не хочуть ставати гарячими брюнетками, варто придивитися до нового трендового відтінку — теплий каштан. Він дозволяє зробити волосся візуально більш об'ємними, а колір — глибоким і природним.

Фото: kleo.ru

Фото: kleo.ru

Насичений чорний

У 2019 році в моду повертається насичений чорний колір, головною умовою фарбування в який є відмінна якість волосся і хороший догляд, які забезпечать чорному волоссю дзеркальний блиск.

Фото: y-jenchina.ru

Фото: y-jenchina.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше модні експерти склали список зачісок, які будуть особливо популярними у 2019 році.

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