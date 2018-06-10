Модна битва: Злата Огневич проти Тіни Кароль

Не рідко знамениті красуні вибирають однакові вбрання для виходу в світ. Співачкам Златі Огневич і Тіні Кароль припали до смаку однакові пальто з еко-шкіри.

Злата Огневич в образі від українського дизайнера Дафни Майберг з колекції Caviar весна-літо 2018 з'явилася на недавньому концерті "Велике весілля".

Злата Огневич Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Тіна Кароль була помічена в пальто лимонного кольору з поясом, вартістю 350 євро, на радіо в Мінську в лютому цього року.

Тіна Кароль Фото: facebook.com/tina.karol

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Тіна Кароль вийшла в світ в сексуальному вбранні за 14 тисяч гривень . Тіна була помічена на людях в блакитній сукні з люрексу від австралійського бренду Alice McCall.