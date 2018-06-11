Модна битва: Кейт Міддлтон проти Меган Маркл

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон і герцогиня Сассекська Меган Маркл продемонстрували ефектні образи на параді Trooping the Colour.

Кейт Міддлтон в день вшанування британської королеви з'явилася в елегантному вбранні ніжно-блакитного кольору від Alexander McQueen і оригінальному капелюшку від Juliette Botterill. Образ Кетрін доповнили прикраси з топазами від Kiki McDonough.

Меган Маркл обрала сукню від Carolina Herrera і капелюшок від Phillip Treacy. Одягнувши наряд з відкритими плечима, дружина принца Гаррі порушила королівський дрес-код.

Кейт Міддлтон в супроводі герцогині Камілли Фото: Getty

Кейт Міддлтон і Меган Маркл Фото: Getty

Принц Гаррі і Меган Маркл Фото: Getty

Ніколи ще ні принцеса Діана, ні Кейт Міддлтон не дозволяли собі оголені плечі на офіційних заходах.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що принцу Джорджу закрила рот троюрідна сестра . Члени королівської сім'ї Великобританії спостерігали за парадом авіації, перебуваючи на балконі Букінгемського палацу.