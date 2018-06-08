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Модна битва: Дженніфер Еністон і Кортні Кокс з'явилися на людях в чорних сукнях

1.5тЧитати новину російською

Актриса Дженніфер Еністон після розлучення з Джастіном Теру повернулася до світського життя.

Вчора Еністон позувала на червоній доріжці премії AFI Life Achievement Award в компанії своєї зоряної подруги Кортні Кокс.

Колишні колеги по серіалу "Друзі" завжди підтримують один одного. Подруги навіть вибрали для заходу вбрання одного кольору і стилю.

Дженніфер Еністон і Кортні Кокс

Дженніфер Еністон і Кортні Кокс

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Еністон одягла сукню від Christian Lacroix Haute Couture, а Кокс обрала образ від бренду Roland Mouret.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Дженніфер Еністон витрачає на себе і свою красу більше 85 тисяч доларів .

Особи
Дженіфер ЕністонКортні Кокс
Місце
США
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