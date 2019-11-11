Мода зима 2019-2020: названо топ-5 трендових сумок

Сумки — один з найбільш затребуваних аксесуарів, популярність якого тільки набирає обертів. За допомогою правильно підібраного варіанту можна легко освіжити модний образ, а також привернути увагу.
OBOZREVATEL підготував добірку найбільш трендових сумок на зиму 2019-2020.
Сумка з хутряним декором
Одним з найбільш популярних варіантів сумок на зиму 2019-2020 стануть аксесуари з хутряними деталями. Однак варто зазначити, що носити їх потрібно дуже дозовано і не обтяжувати образ. Наприклад, виберіть стримане вбрання, залишаючи акцент на оригінальній сумці.
Фото: sumki.guru
Фото: vogue.ru
Фото: pinterest
Сумка на поясі
Також тенденції модних сумок зими багато в чому повторюють осінні тренди. Ось і поясні сумочки як і раніше актуальні. Зазначимо, що вони підійдуть під будь-який образ.
Фото: instagram/alina_akilova
Фото: instagram/youinfashion_online
Фото: pinterest
Сумка-скриня
Сумка-скриня також стане одним з найяскравіших придбань в зимовий період. Вона дуже практична і містка. Крім того, така сумка ідеально підійде під будь-який образ — як вечірній, так і повсякденний.
Фото: kloomba.com
Фото: mis.ua
Фото: m.efu.com.cn
Сумка-мішок
Модні експерти радять придивитися і до сумок-мішків. Адже їх зручно носити як в руці, так і накинувши на плече. Також попри свій невеликий розмір, сумочки досить місткі.
Фото: lady.tochka.net
Фото: lady.tochka.net
Фото: mis.ua
Міні-сумка
Міні-сумка не залишить байдужим нікого. Цей елемент вашого образу стане яскравим акцентом і без сумніву зверне на себе увагу подружок.
Фото: wmj.ru/moda
Фото: beauty.ua
Фото: beauty.ua
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