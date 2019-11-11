Мода зима 2019-2020: названо топ-5 трендових сумок

Сумки — один з найбільш затребуваних аксесуарів, популярність якого тільки набирає обертів. За допомогою правильно підібраного варіанту можна легко освіжити модний образ, а також привернути увагу.

OBOZREVATEL підготував добірку найбільш трендових сумок на зиму 2019-2020.

Сумка з хутряним декором

Одним з найбільш популярних варіантів сумок на зиму 2019-2020 стануть аксесуари з хутряними деталями. Однак варто зазначити, що носити їх потрібно дуже дозовано і не обтяжувати образ. Наприклад, виберіть стримане вбрання, залишаючи акцент на оригінальній сумці.

Фото: sumki.guru

Фото: vogue.ru

Фото: pinterest

Сумка на поясі

Також тенденції модних сумок зими багато в чому повторюють осінні тренди. Ось і поясні сумочки як і раніше актуальні. Зазначимо, що вони підійдуть під будь-який образ.

Фото: instagram/alina_akilova

Фото: instagram/youinfashion_online

Фото: pinterest

Сумка-скриня

Сумка-скриня також стане одним з найяскравіших придбань в зимовий період. Вона дуже практична і містка. Крім того, така сумка ідеально підійде під будь-який образ — як вечірній, так і повсякденний.

Фото: kloomba.com

Фото: mis.ua

Фото: m.efu.com.cn

Сумка-мішок

Модні експерти радять придивитися і до сумок-мішків. Адже їх зручно носити як в руці, так і накинувши на плече. Також попри свій невеликий розмір, сумочки досить місткі.

Фото: lady.tochka.net

Фото: lady.tochka.net

Фото: mis.ua

Міні-сумка

Міні-сумка не залишить байдужим нікого. Цей елемент вашого образу стане яскравим акцентом і без сумніву зверне на себе увагу подружок.

Фото: wmj.ru/moda

Фото: beauty.ua

Фото: beauty.ua

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