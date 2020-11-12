Мода з 70-х повертається: з чим носити брюки-кльош у цьому сезоні

Протягом декількох років у модному тренді залишаються розкльошені брюки з 70-х. Так, у сезоні осінь-зима 2020-2021 цей силует настільки популярний, що в продажу можна знайти навіть спортивні штани-кльош.

Варіантів поєднання – безліч, і як тільки ви це зрозумієте, ці штани точно стануть вашими улюбленими, пише "Главред".

Так, штани, які повертають нас у 70-ті, не тільки візуально роблять стрункішою фігуру, але й додають нашому образу загадковості. Їх можна носити з парою улюблених кросівок і светром, а також з класичним взуттям на підборах і романтичною блузкою.

З чим носити розкльошені брюки в сезоні 2020-2021 "Главред"

З чим носити розкльошені брюки в сезоні 2020-2021 "Главред"

Якщо ваш стиль – це класика, тоді штани-кльош створені для вас! Звичайні чорні брюки-кльош взимку можна і потрібно носити в "дуеті" з трикотажним светром того ж відтінку, простим чорним поясом і парою чорних шкіряних ботильонів. Доповніть образ улюбленою сумкою, і ви виглядаєте на мільйон доларів.

З чим носити розкльошені брюки в сезоні 2020-2021 "Главред"

Також розкльошені жіночі штани можна носити з дутими куртками і пуховиками. Сюди ж додайте черевики на грубій підошві – вийде стильний образ у стилі кежуал.

Крім того, штани-кльош і кросівки – це приголомшливе поєднання для повсякденного життя.

З чим носити розкльошені брюки в сезоні 2020-2021 "Главред"

А якщо ви візьмете на озброєння ще й модний светр, який виглядає так, немов ви помилилися розміром і взяли найбільший, то ви в тренді!

Модні розкльошені брюки зима 2021 – які варіанти зараз актуальні:

Трикотажні розкльошені штани;

Джинси-кльош;

Розкльошені брюки в клітинку;

Класичні штани-кльош із високою талією;

Розкльошені брюки з розрізом внизу по центру.

З чим носити розкльошені брюки в сезоні 2020-2021 "Главред"

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