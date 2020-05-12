Мода СРСР: як одягалася радянська молодь на дискотеках і що забороняли

У Радянському Союзі для молоді розваг було не дуже багато. Походи в кіно, прогулянки по парку в компанії друзів і танці під духовий оркестр. Так було до початку 1970-х, коли в СРСР з'явилися перші дискотеки.

Незабаром дискотеки стали одним з найпопулярніших місць не тільки для розваг, а й для "вигулу" найкращого одягу. Однак варто зазначити, що спочатку для модників існував певний "дрес-код". Про те, як одягалася радянська молодь на дискотеках та що їм забороняли – розповів у своїй колонці на Live Journal білоруський блогер Максим Мирович.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

У 70-ті роки, в період брежнєвського правління, для танців існувало безліч обмежень – туди могли не пустити в джинсах або в іншому "стильному" одязі. А також в цілому причепитися до зовнішнього вигляду, який "не личить радянській людині" – занадто довгому волоссю у хлопців тощо.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Зазначається, що тоді зовнішній вигляд молоді контролювала радянська міліція. Ну а ближче до кінця вісімдесятих всі заборони зняли.

На початку 80-х роки відвідувачі дискотек стали одягатися вільніше. Вони приходили в модному закордонному одязі, джинсах та кросівках на липучках. Дівчата робили хімічні завивки та яскравий макіяж.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше білоруський блогер Максим Мирович розповів, яка музика грала на дискотеках в СРСР.