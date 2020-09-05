Мода на шкільні дипломати в СРСР підкорювала учнів: архівні фото

Анна Паскевич Мода 02:46, 6.09.2020

Шкільні дипломати увійшли в моду в СРСР у 80-х роках, потіснивши звичні портфелі та сумки.

Так, модний аксесуар, що перекочував у народні маси від політичної еліти, був мрією багатьох школярів.

Особливою популярністю користувалися дипломати з натуральної шкіри, в деяких з них на застібці навіть був код. Однак вони були занадто громіздкими для школярів.

У більшості дітей були дипломати з дерматину або пластмаси, з пластмасовою ручкою і з одним-двома відділеннями. Свої дипломати діти намагалися прикрасити різноманітними наклейками.

Дипломати залишалися в моді фактично до кінця існування СРСР, коли на ринок стали надходити перші імпортні рюкзачки та пластикові пакети.

Шкільні дипломати в СРСР увійшли в моду у 80-х роках
Фото: 20th.su
Найбільше серед дітей в СРСР цінувалися шкіряні шкільні дипломати
Фото: pikabu.ru
Дипломати в СРСР використовували замість сумок і рюкзаків
Фото: History Files / Telegram
Шкільні дипломати в СРСР прикрашали різними наклейками
Фото: 20th.su

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, у мережі порівняли дівчат в США і в СРСР у 80-х роках. Читайте також, як гналися за модою за часів пізнього СРСР: перешиті труси, гетри, яскраві кульки.

Коментувати
Lady Мода

Дивіться також

Пушилін наказав знищити позиції ЗСУ на Донбасі: назвав дату та місце удару

Син кандидата в мери Кривого Рогу від "Слуги народу" збив дитину на пішохідному переході – ЗМІ

"Зрада на самому верху": як "вагнергейт" загнав владу України в цугцванг

Тихановська закликала білорусів вийти на Марш єдності

Пушилин заявил об ударе по ВСУ, Украина не ответила