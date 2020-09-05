Мода на шкільні дипломати в СРСР підкорювала учнів: архівні фото
Шкільні дипломати увійшли в моду в СРСР у 80-х роках, потіснивши звичні портфелі та сумки.
Так, модний аксесуар, що перекочував у народні маси від політичної еліти, був мрією багатьох школярів.
Особливою популярністю користувалися дипломати з натуральної шкіри, в деяких з них на застібці навіть був код. Однак вони були занадто громіздкими для школярів.
У більшості дітей були дипломати з дерматину або пластмаси, з пластмасовою ручкою і з одним-двома відділеннями. Свої дипломати діти намагалися прикрасити різноманітними наклейками.
Дипломати залишалися в моді фактично до кінця існування СРСР, коли на ринок стали надходити перші імпортні рюкзачки та пластикові пакети.
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