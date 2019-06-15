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Мода літо-2019: найяскравіші тренди сезону

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Літо — чудовий час, щоб спробувати нові яскраві вбрання, вдосталь експериментувати і міняти свій стиль. Головне пам'ятати, щоб образи не стали провальними, варто звертати увагу на модні тенденції сезону.

Тому, щоб ви були завжди в тренді, OBOZREVATEL розповість про речі, кольори і аксесуари, які будуть домінувати влітку 2019 року.

Почнемо, мабуть, з поєднань кольорів, оскільки це дуже важлива частина всього образу.

Білий монохром

Незважаючи на всі модні тенденції, з року в рік колір, який всі носять влітку беззастережно — білий. Поєднуйте між собою різні мінімалістичні білі речі і нічого більше.

Мода літо-2019: найяскравіші тренди сезону

Ріанна

Мода літо-2019: найяскравіші тренди сезону

Показ мод у Пекіні (Китай)

Мода літо-2019: найяскравіші тренди сезону

Жасмін Сандерс

Неонові відтінки

Серед найяскравіших модних тенденцій літа 2019 — неонові кольори. Так, дизайнери Emporio Armani, Blumarine, Versace пропонують одягатися в електричні відтінки з голови до ніг.

Мода літо-2019: найяскравіші тренди сезону

Показ мод у Пекіні (Китай)

Мода літо-2019: найяскравіші тренди сезону

Кім Кардаш`ян та її дочка Норт

Мода літо-2019: найяскравіші тренди сезону

Показ мод у Каннах (Франція)

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Коричнево-карамельний (Toffe)

Особливо придивитися влітку потрібно до коричнево-карамельних відтінків. Вони урівноважать яскраву палітру вашого гардеробу. Цей колір стане родзинкою у звичному гардеробі дівчини: в класичних луках він стриманий і стильний, а у вечірніх образах він стає глибоким і елегантним.

Мода літо-2019: найяскравіші тренди сезону

Еллісон Вільямс

Мода літо-2019: найяскравіші тренди сезону

Олівія Калп

А тепер виділимо найстильніші речі на літо 2019.

Велосипедки

Велосипедки перетворилися з мікро-тренда в повноцінний тренд. Вони вже не елемент спортивного одягу — тепер це повноцінний предмет гардероба для життя. Поєднуйте їх з піджаком або довгою блузою з ременем. Також зазначимо, що вони повинні бути яскравими.

Мода літо-2019: найяскравіші тренди сезону

Хейлі Бібер

Мода літо-2019: найяскравіші тренди сезону

Емілі Емілі Ратажковскі

Мода літо-2019: найяскравіші тренди сезону

Кім Кардашян

Об'ємні комбінезони

Моделі, що більше нагадують робочу уніформу, стали безумовним фаворитом сезону. Особливо ті, що виконані в яскравих відтінках — оранжевий, червоний і т.д. Зазначимо, що комбінезони повинні бути вільного крою і з декількома кишенями.

Мода літо-2019: найяскравіші тренди сезону

Жозефіна Скрівер

Мода літо-2019: найяскравіші тренди сезону

Клер Л. Еванс

Мода літо-2019: найяскравіші тренди сезону

Тиждень моди в Копенгагені (Данія)

Сукня з відкритими плечима

Довжина міді та максі як і раніше залишаються фаворитом і дизайнерів, і зірок street-style. Зазначимо, що влітку рекомендується обирати плаття з відкритими плечима і з об'ємними рукавами.

Мода літо-2019: найяскравіші тренди сезону

Тейлор Свіфт

Мода літо-2019: найяскравіші тренди сезону

Тиждень моди в Пекіні (Китай)

Мода літо-2019: найяскравіші тренди сезону

Ембер Куо Цай-Цзе

Костюм з шортами

Також в цьому літньому сезоні дизайнери радять вкоротити улюблений багатьма модницями брючний костюм — за рахунок "низу". Замість штанів вони пропонують шорти, але не короткі, а довжиною до середини стегна.

Мода літо-2019: найяскравіші тренди сезону

Кім Кардашян

Мода літо-2019: найяскравіші тренди сезону

Вулична мода в Мілані (Італія)

Що стосується принтів, то модними цього літа будуть квіткові візерунки, горошок і смужка. Зазначимо, що стосується горошку, то наймоднішим в цьому літньому сезоні буде класичне чорно-біле поєднання.

Мода літо-2019: найяскравіші тренди сезону

Лаура Вайтмор

Принт в горошок

Мода літо-2019: найяскравіші тренди сезону

Міллі Макінтош

Квітковий принт

Мода літо-2019: найяскравіші тренди сезону

Вулична мода в Парижі (Франція)

Також жоден образ не буде цілісним і доповненим без модної сумки. Так, в літньому сезоні будуть в тренді поясні сумки, сумка-відро, міні-сумочка і сумка з соломи.

Мода літо-2019: найяскравіші тренди сезону

Поясна сумка

Мода літо-2019: найяскравіші тренди сезону

Показ моди в Лагосі (Нігерія)

Сумка-відро

Мода літо-2019: найяскравіші тренди сезону

Міні-сумка

Мода літо-2019: найяскравіші тренди сезону

Вулична мода в Парижі (Франція)

Сумка з соломи

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти моди назвали напівпрозорі бікіні найсміливішим пляжним трендом літа 2019 року.

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Автор
Юля УхінаЮля Ухіна
Тег
Мода
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