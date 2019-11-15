Головна Новини
15 листопада • оновлено в 13:08
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Мода

Мода 90-х: 5 культових трендів, які ми не забудемо

826
Читати матеріал російською

У 90-х модниці дізналися про такі стилі в одязі, як унісекс, мілітарі, спортивний, кежуал і гранж. Найчастіше всі ці напрямки об'єднувалися в рамках одного образу, що робило його яскравим і привабливим.

OBOZREVATEL пропонує читачеві згадати топ-5 речей, які "перекочували" з 90-х в 2019 рік.

Мода 90-х: 5 культових трендів, які ми не забудемо
Новини
Зніміть це! Які светри потрібно викинути з гардеробу

Куртки-косухи зі шкіри

У поєднанні з рваними джинсами можна отримати "хуліганський образ", а надівши її поверх довгої сукні, вийде кежуал-ансамбль. У 90-х такі куртки були на піку своєї популярності.

Шеннен Доергті в 90-х

Шеннен Доергті в 90-х

У 2019 на тижнях моди зірки Streetstyle також використовують цей елемент одягу.

Budapest Central Europe Fashion Week

Budapest Central Europe Fashion Week

vogue.ua

Budapest Central Europe Fashion Week

Budapest Central Europe Fashion Week

vogue.ua

Денім

Джинсові комбінезони, куртки, сорочки і жилетки в 2020 році потрапили в різні колекції. Якщо ще кілька років тому надягати тотал-лук з деніму було досить дивним рішенням, то в наступному модному сезон все зміниться.

Balenciaga Resort 2020

Balenciaga Resort 2020

vogue.ua

Balenciaga Resort 2020

Balenciaga Resort 2020

vogue.ua

Масивні черевики

Згадуючи взуття 90-х, потрібно сказати про платформу на туфлях, черевиках, чоботях і черевиках на грубій тракторної підошві, кеди з принтом, туфлях-човниках з гострим носом і високим каблуком-шпилькою. Тоді ж стали популярними туфлі-лофери і яскраві кросівки.

Якщо човники стали класикою, то ось масивне і грубе взуття повернулися на модні подіуми тільки зараз.

Бехаті Прінслу в черевиках Dr.Martens

Бехаті Прінслу в черевиках Dr.Martens

vogue.ua

Шкіряні та джинсові міні-спідниці

У 90-х джинсові та шкіряні спідниці вважалися одним з улюблених елементів одягу дівчат. Багато модниць носили їх з шкіряними куртками-косухами.

Мода 90-х: 5 культових трендів, які ми не забудемо

Сучасні модниці теж не відмовляються від екстремальних міні.

Streetstyle

Streetstyle

vogue.ua

Streetstyle

Streetstyle

vogue.ua

Спортивні костюми

Спортивні костюми в 90-х рясніли різноманітністю колірної гами. Вони були не просто одягом для заняття спортом, а повноцінним модним луком.

Мода 90-х: 5 культових трендів, які ми не забудемо

У 2019 році багато хто використовував деталі з цих костюмів.

Streetstyle

Streetstyle

vogue.ua

Як раніше писав OBOZREVATEL, сумки - один з найбільш затребуваних аксесуарів, популярність якого тільки набирає обертів. За допомогою правильно підібраного варіанту можна легко освіжити модний образ, а також привернути увагу.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Автор
Марія Дідик Марія Дідик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
3
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги