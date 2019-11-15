Мода 90-х: 5 культових трендів, які ми не забудемо

У 90-х модниці дізналися про такі стилі в одязі, як унісекс, мілітарі, спортивний, кежуал і гранж. Найчастіше всі ці напрямки об'єднувалися в рамках одного образу, що робило його яскравим і привабливим.

OBOZREVATEL пропонує читачеві згадати топ-5 речей, які "перекочували" з 90-х в 2019 рік.

Куртки-косухи зі шкіри

У поєднанні з рваними джинсами можна отримати "хуліганський образ", а надівши її поверх довгої сукні, вийде кежуал-ансамбль. У 90-х такі куртки були на піку своєї популярності.

Шеннен Доергті в 90-х

У 2019 на тижнях моди зірки Streetstyle також використовують цей елемент одягу.

Budapest Central Europe Fashion Week vogue.ua

Budapest Central Europe Fashion Week vogue.ua

Денім

Джинсові комбінезони, куртки, сорочки і жилетки в 2020 році потрапили в різні колекції. Якщо ще кілька років тому надягати тотал-лук з деніму було досить дивним рішенням, то в наступному модному сезон все зміниться.

Balenciaga Resort 2020 vogue.ua

Balenciaga Resort 2020 vogue.ua

Масивні черевики

Згадуючи взуття 90-х, потрібно сказати про платформу на туфлях, черевиках, чоботях і черевиках на грубій тракторної підошві, кеди з принтом, туфлях-човниках з гострим носом і високим каблуком-шпилькою. Тоді ж стали популярними туфлі-лофери і яскраві кросівки.

Якщо човники стали класикою, то ось масивне і грубе взуття повернулися на модні подіуми тільки зараз.

Бехаті Прінслу в черевиках Dr.Martens vogue.ua

Шкіряні та джинсові міні-спідниці

У 90-х джинсові та шкіряні спідниці вважалися одним з улюблених елементів одягу дівчат. Багато модниць носили їх з шкіряними куртками-косухами.

Сучасні модниці теж не відмовляються від екстремальних міні.

Streetstyle vogue.ua

Streetstyle vogue.ua

Спортивні костюми

Спортивні костюми в 90-х рясніли різноманітністю колірної гами. Вони були не просто одягом для заняття спортом, а повноцінним модним луком.

У 2019 році багато хто використовував деталі з цих костюмів.

Streetstyle vogue.ua

Як раніше писав OBOZREVATEL, сумки - один з найбільш затребуваних аксесуарів, популярність якого тільки набирає обертів. За допомогою правильно підібраного варіанту можна легко освіжити модний образ, а також привернути увагу.

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