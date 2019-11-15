Мода 90-х: 5 культових трендів, які ми не забудемо

У 90-х модниці дізналися про такі стилі в одязі, як унісекс, мілітарі, спортивний, кежуал і гранж. Найчастіше всі ці напрямки об'єднувалися в рамках одного образу, що робило його яскравим і привабливим.
OBOZREVATEL пропонує читачеві згадати топ-5 речей, які "перекочували" з 90-х в 2019 рік.
Куртки-косухи зі шкіри
У поєднанні з рваними джинсами можна отримати "хуліганський образ", а надівши її поверх довгої сукні, вийде кежуал-ансамбль. У 90-х такі куртки були на піку своєї популярності.
Шеннен Доергті в 90-х
У 2019 на тижнях моди зірки Streetstyle також використовують цей елемент одягу.
Budapest Central Europe Fashion Week
vogue.ua
Budapest Central Europe Fashion Week
vogue.ua
Денім
Джинсові комбінезони, куртки, сорочки і жилетки в 2020 році потрапили в різні колекції. Якщо ще кілька років тому надягати тотал-лук з деніму було досить дивним рішенням, то в наступному модному сезон все зміниться.
Balenciaga Resort 2020
vogue.ua
Balenciaga Resort 2020
vogue.ua
Масивні черевики
Згадуючи взуття 90-х, потрібно сказати про платформу на туфлях, черевиках, чоботях і черевиках на грубій тракторної підошві, кеди з принтом, туфлях-човниках з гострим носом і високим каблуком-шпилькою. Тоді ж стали популярними туфлі-лофери і яскраві кросівки.
Якщо човники стали класикою, то ось масивне і грубе взуття повернулися на модні подіуми тільки зараз.
Бехаті Прінслу в черевиках Dr.Martens
vogue.ua
Шкіряні та джинсові міні-спідниці
У 90-х джинсові та шкіряні спідниці вважалися одним з улюблених елементів одягу дівчат. Багато модниць носили їх з шкіряними куртками-косухами.
Сучасні модниці теж не відмовляються від екстремальних міні.
Streetstyle
vogue.ua
Streetstyle
vogue.ua
Спортивні костюми
Спортивні костюми в 90-х рясніли різноманітністю колірної гами. Вони були не просто одягом для заняття спортом, а повноцінним модним луком.
У 2019 році багато хто використовував деталі з цих костюмів.
Streetstyle
vogue.ua
Як раніше писав OBOZREVATEL, сумки - один з найбільш затребуваних аксесуарів, популярність якого тільки набирає обертів. За допомогою правильно підібраного варіанту можна легко освіжити модний образ, а також привернути увагу.
Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.