Мода 2000-х: 5 культових трендів, які зараз здаються смішними

Багато з того, що ми носили 15 років тому і що здавалося нам модним і красивим, сьогодні виглядає безглуздим і смішним.
Так, мода 2000-х запам'яталася нам відвертими нарядами і так званим "гламуром". OBOZREVATEL пропонує згадати культові тренди, які на той час вважалися шиком, а в 2020-му можуть викликати тільки сміх і подив.
1. Бриджі
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Бриджі – один з трендів 2000-х, що найбільше запам'яталися, хоча ніяк не скажеш, що цей предмет одягу прикрашає фігуру. Швидше навпаки, бриджі візуально вкорочують ноги і додають кілограмів, навіть якщо в них одягнена струнка дівчина.
2. Короткі топи
SNCMedia.ru
Ще один, на додачу до бриджів, атрибут моди 2000-х – короткі топи. В них красувалися на сцені поп-зірки "нульових", демонструючи стрункі підтягнуті животи. Звичайні ж дівчата повально повторювали за своїми кумирами, не звертаючи уваги на те, що такий одяг може зовсім не пасувати до їх фігури.
3. Стрінги, що стирчать
Найсміливіші дівчата в 2000-х гордо виставляли напоказ над джинсами свої стрінги, а несміливі потай їм заздрили. Особливо відчайдушні модниці хвастали моделями з ланцюгами, камінням і стразами.
4. Мода на "порношик"
Цей стиль у моді 2000-х не дарма отримав назву порношик. Якщо згадати одяг того часу, гламур, стрази і оголені пупки були на піку популярності. Ми із задоволенням носили все це, навіть не замислюючись над тим, що все це виглядає безглуздо і просто вульгарно.
5. Рожеві велюрові костюми
Elle
Рожевий плюшевий костюм у багатьох асоціюється з законодавицею моди 2000-х Періс Хілтон. А прості дівчата з радістю носили такі костюми всюди, де могли: в інститут, на дискотеку, на побачення і на прогулянку.
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