Мінус 10 років: найкращі стрижки, які роблять жінок молодшими. Фото

Для того, щоб мати молодший вигляд, не потрібно вдаватися до уколів краси. Правильно підібрана стрижка допоможе забрати кілька десятків років.

OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися про топ-4 найкращих стрижок, які сприятимуть вам у цьому.

Стрижка середньої довжини, з пасмами біля обличчя

Зробивши вибір на користь стрижки з довжиною трохи нижче за плечі, ви зможете помітно омолодити свій образ. За словами перукарів-стилістів, пасма біля обличчя необхідно трохи освітлити.

Фото: womans.ws

Боб-каре

Недбалий боб до підборіддя — найкраще рішення, тільки якщо у вас не кругле обличчя. Коротке волосся автоматично додасть вам молодий і впевнений вигляд, а також підкреслить всі переваги.

Фото: apetiten.info

Розділений на дві частини чубчик

Подовжений чубчик також допоможе виглядати досить молодо і свіжо. Залишиться тільки розділити його з боків.

Фото: pinterest.com

Каскад

Важке волосся і рівний зріз можуть витягнути ваші риси та зробити обличчя довшим і старшим. А ось живою зачіску зроблять шари в стрижці каскад.

Фото: pix-feed.com

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