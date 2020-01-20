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20 січня • оновлено в 11:13
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Мінус 10 років: найкращі стрижки, які роблять жінок молодшими. Фото

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Для того, щоб мати молодший вигляд, не потрібно вдаватися до уколів краси. Правильно підібрана стрижка допоможе забрати кілька десятків років.

OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися про топ-4 найкращих стрижок, які сприятимуть вам у цьому.

Стрижка середньої довжини, з пасмами біля обличчя

Зробивши вибір на користь стрижки з довжиною трохи нижче за плечі, ви зможете помітно омолодити свій образ. За словами перукарів-стилістів, пасма біля обличчя необхідно трохи освітлити.

Мінус 10 років: найкращі стрижки, які роблять жінок молодшими. Фото

Фото: womans.ws

Боб-каре

Недбалий боб до підборіддя — найкраще рішення, тільки якщо у вас не кругле обличчя. Коротке волосся автоматично додасть вам молодий і впевнений вигляд, а також підкреслить всі переваги.

Мінус 10 років: найкращі стрижки, які роблять жінок молодшими. Фото

Фото: apetiten.info

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Розділений на дві частини чубчик

Подовжений чубчик також допоможе виглядати досить молодо і свіжо. Залишиться тільки розділити його з боків.

Мінус 10 років: найкращі стрижки, які роблять жінок молодшими. Фото

Фото: pinterest.com

Каскад

Важке волосся і рівний зріз можуть витягнути ваші риси та зробити обличчя довшим і старшим. А ось живою зачіску зроблять шари в стрижці каскад.

Мінус 10 років: найкращі стрижки, які роблять жінок молодшими. Фото

Фото: pix-feed.com

Раніше OBOZREVATEL розповів про топ-4 стрижки, які зроблять вас богинею.

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Автор
Крістіна Долматова
Теги
Краса стрижка Мода Стиль
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