Міддлтон несподівано "перемогла" Маркл: що сталося

Герцогиня Кембриджська Кетрін стала найстильнішою жінкою королівської сім'ї і здобула чергову "перемогу" над герцогинею Сассекському Меган.
Про це повідомляє Daily Mail, посилаючись на дослідження платформи LovetheSales.com.
cosmo.ru
Інтерес до одягу як у Кейт Міддлтон в інтернет-магазинах зріс на 40% за останній рік в порівнянні з попереднім аналогічним періодом. У той же час попит на речі як у Меган Маркл впав до 31% після її відмови від королівських привілеїв.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
раніше Меган Маркл і принц Гаррі повідомили про своє рішення скласти королівські повноваження;
таке рішення герцогів Сассекських викликало хвилю розмов у пресі і, за даними ЗМІ, спровокувало розкол в Віндзорській династії;
через своє рішення відмовитися від королівських повноважень Гаррі і Меган позбудуться фінансування з держбюджету. Стало відомо, скільки грошей вони втратять.
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