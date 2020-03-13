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13 березня • оновлено в 14:57
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Міддлтон несподівано "перемогла" Маркл: що сталося

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Герцогиня Кембриджська Кетрін стала найстильнішою жінкою королівської сім'ї і здобула чергову "перемогу" над герцогинею Сассекському Меган.

Про це повідомляє Daily Mail, посилаючись на дослідження платформи LovetheSales.com.

Міддлтон несподівано "перемогла" Маркл: що сталося

cosmo.ru

Інтерес до одягу як у Кейт Міддлтон в інтернет-магазинах зріс на 40% за останній рік в порівнянні з попереднім аналогічним періодом. У той же час попит на речі як у Меган Маркл впав до 31% після її відмови від королівських привілеїв.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Марія Дідик
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