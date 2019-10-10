Мерзенні і зі щупальцями: новий тренд на сумки підкорив світ

Японський художник Аманодзяку Хесомагарі запустив новий модний тренд на шкіряні сумки у вигляді мерзенних комах зі щупальцями.

Як пише Bored panda, задумкою автора була спочатку реабілітація комах, яких люди часто бояться. (Щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

amaheso.simdif.com

Усі вироби виконані з натуральної шкіри. При це серія комах – не єдина у автора. Він також шиє сумки і у вигляді різних тварин.

amaheso.simdif.com

amaheso.simdif.com

amaheso.simdif.com

amaheso.simdif.com

amaheso.simdif.com

amaheso.simdif.com

amaheso.simdif.com

amaheso.simdif.com

amaheso.simdif.com

amaheso.simdif.com

amaheso.simdif.com

amaheso.simdif.com

amaheso.simdif.com

amaheso.simdif.com

amaheso.simdif.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, у моду увійшов новий і досить нестандартний аксесуар – діряві сумки, які більше нагадують прикраси у вигляді сиру, ніж предмет першої необхідності.

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