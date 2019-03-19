"Мені довелося зняти білизну": Бекхем розповіла про конфуз під час показу власної колекції

Британська співачка і дизайнер Вікторія Бекхем зізналася, що зняла білизну і віддала її одній із моделей під час шоу власного однойменного бренду на Тижні моди в Лондоні.

Так, дизайнер представила колекцію осінь-зима 2019 на показі в галереї Tate Britain. Про інцидент вона розповіла на своєму YouTube-каналі (відео дивіться нижче).

"Колекція мала величезний успіх, і я намагалася зробити все, щоб показ пройшов ідеально. В якийсь момент у однієї з дівчат виникли проблеми з білизною, і мені буквально довелося віддати свій бюстгальтер", — поділилася Вікторія.

Вікторія Бекхем Фото: instagram/victoriabeckham

Новини Вікторія Бекхем без бюстгальтера прийшла на садову вечірку Елтона Джона

Зазначимо, що Бекхем запустила власний модний бренд у вересні 2008 року. У листопаді 2011 року марка Victoria Beckham була визнана брендом року на премії British Fashion Awards. Крім основної колекції, компанія випускає лінію джинсового одягу, аксесуари і парфум.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий дизайнер, співачка, а також дружина знаменитого футболіста Девіда Бекхема, Вікторія Бекхем стала головною героїнею австралійського глянцевого журналу Vogue. У новій фотосесії зірка приміряла одразу декілька стильних і сексуальних образів

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!